8000 Bitcoins vermist op vuilnisbelt: AI en robothonden moeten ze terugvinden

James Howells uit Wales probeert al bijna tien jaar toestemming te krijgen om de plaatselijke vuilnisbelt in Newport in Zuid-Wales af te graven. Want daar, zo denkt hij, ligt zijn harde schijf met 8000 Bitcoins. Zijn nieuwste plan: het vuil doorzoeken met robotarmen en de zoektocht beveiligen met robothonden. De gemeente is echter nog steeds niet te vermurwen.



De vuilnismissie van Howells, een computerengineer, begon in 2013 toen hij bij het opruimen van zijn kantoor per ongeluk een harde schijf weggooide waar alle beveiligingscodes van 8000 Bitcoins op stonden. Bij de huidige koers zouden die vandaag de dag in totaal ergens tussen de 170 en 180 miljoen euro waard zijn.



Howells vroeg de gemeente Newport de afgelopen jaren meerdere keren toestemming om de plaatselijke vuilnisbelt af te graven. Daar zou de vuilniszak met de waardevolle schijf namelijk gedumpt zijn. Maar de gemeente weigerde hem telkens de toegang: te duur, te veel gedoe, en bovendien schadelijk voor het milieu.



Nu heeft de 37-jarige Welshman een nieuw plan waarmee hij de gemeente alsnog hoopt te vermurwen. De in totaal 100.000 ton afval moet in gedeeltes worden afgegraven door een grote robotarm. Dat vuil wordt op een aangrenzend stuk grond op een lopende band gegooid, waar andere, speciaal met AI (kunstmatige intelligentie) getrainde robotarmen de kansrijke stukken puin uit de massa filteren.



Vervolgens wordt deze eerste selectie aan een tweede inspectie onderworpen, door zowel robots als mensen.



Om eventuele kapers op de kust geen kans te geven, wordt de zoektocht beveiligd door - jawel - robothonden, van het bedrijf Boston Dynamics.



De onfortuinlijke Howells heeft inmiddels een financier gevonden die bereid is 11 miljoen euro te investeren in de technologie en de programmeurs die nodig zijn voor de zoektocht. Onder de experts die hij wil inhuren zijn ook milieudeskundigen, om de ecologische impact zoveel mogelijk te beperken. Het project zou ongeveer een jaar in beslag nemen.



Mocht de harde schijf gevonden worden, dan is het nog allerminst zeker of de data erop nog boven water gehaald kan worden. Zo wel, dan belooft Howell dat een deel van het geld ten goede zal komen aan de gemeenschap van Newport. Zo wil hij een data-mining-centrum opzetten, waarvan de winst naar de gemeenschap gaat. Ook denkt hij aan voorzieningen die groene energie opwekken, zoals windturbines.



De gemeente lijkt intussen niet geneigd hem zijn zin te geven. "Wij moeten onze taken uitvoeren", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen de Britse krant The Guardian, "en een onderdeel daarvan is de ecologische risico's voor de bevolking beheersen. Het voorstel van de heer Howells houdt een aanzienlijk ecologisch risico in, en dat kunnen we met het oog op onze taak niet accepteren."

