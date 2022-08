Ontsnapte reuzenschildpad blokkeert Engels treinverkeer

In het Engelse Norwich konden maandag voor zeker een uur geen treinen rijden vanwege een schildpad op het spoor. De schildpad, Clyde, was eigendom van een dierenwinkel in de buurt. Het beest was al een dag vermist, het is niet bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren.De Afrikaanse reuzenschildpad van 76 centimeter lang was gewond toen het op het spoor werd aangetroffen. Mogelijk was het dier eerder al geraakt door een trein. Het beest is met een gat in het schild afgevoerd naar de dierenarts.In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft een schildpad erg veel gevoel in het schild. Het pantser zit vol zenuwen die verbonden zijn met de ruggengraat van het dier. Een aanrijding kan dus flink pijn doen voor het dier. Over de toestand van Clyde is nog niets bekend.