Superjacht Jeff Bezos is in Rotterdam, De Hef niet uit elkaar

Het nieuwe superjacht van Oceanco, Project Y721, is in Rotterdam. Het superjacht, dat gebouwd wordt voor Amazon-miljardair Jeff Bezos zorgde eerder voor veel ophef, omdat vanwege haar hoge masten De Hef over de Nieuwe Maas ontmanteld zou worden voor het transport vanuit Alblasserdam. Het schip heeft zonder masten een andere route gekozen en ligt nu bij scheepswerf Greenport in de Rotterdamse Eemshaven.Het transport van het superjacht werd verricht door Koninklijke van der Wees. ‘Het schip heeft De Hef niet gepasseerd’, meldt Koninklijke van der Wees. Maar meer wil het transportbedrijf niet zeggen over de opdracht.Op de scheepswerf van Greenport Rotterdam kunnen de masten op het superjacht worden gezet en kan het zonder brugpassages de Noordzee bereiken.Over het transport van Project Y721 is al langere tijd veel te doen. Om de Noordzee te bereiken voor een proefvaart werd de route over de Nieuwe Maas genoemd. Daar liggen veel bruggen overheen die open kunnen, maar dat geldt niet voor De Hef. Hoewel de ophaalbrug helemaal naar boven is gehaald zou het nieuwe superjacht er niet doorheen passen. Dat komt door de hoge masten.Lange tijd was onduidelijk of het schip nu wel of niet De Hef, eigenlijk de Koningshavenbrug, zou passeren. De Rotterdamse wethouder Karremans liet eerder weten dat Oceanco nog geen aanvraag had gedaan. Het gerucht alleen al zorgde voor bedreigingen aan het adres van Oceanco. Op Facebook werd een actie opgezet om eieren op het superjacht te gooien, wanneer het De Hef passeerde. Maar zo ver is het niet gekomen.Het 127 meter lange superjacht wordt straks het grootste superjacht ooit gebouwd. Oceanco leverde eerder dit jaar Infinity op. Het 117 meter lange superjacht is nu nog het grootste superjacht in Nederland gebouwd. Infinity telt zeven dekken. Aan boord hebben de gasten onder meer uitgebreid de mogelijkheid om tot rust te komen in de spa, sauna, sportschool of yoga-studio.