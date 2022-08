Kalf in Eemnes moet uit sloot worden gered door brandweer, maar besluit een tweede duik te nemen

De Eemnesser brandweer hand op zondagmiddag zijn handen vol aan een kalf dat uit de sloot gered moest worden. Nadat het beestje de eerste keer uit het water was gehaald, besloot het nog een tweede bad te nemen.De brandweer werd rond 14.30 gealarmeerd omdat een kalf in een sloot aan de Corsrijkseweg terecht was gekomen. Het lukte het dier niet om zelfstandig het water uit te komen. Nadat de brandweer het kalf op het droge had getrokken, zette het geschrokken beest het op een lopen.Ondanks de pogingen van de brandweer om het kalf veilig naar de kudde aan de andere kant van de sloot te leiden, besloot het de kortste route te nemen, en probeerde het over de sloot. Wederom haalde het kalf de overkant niet, en moest het gered worden. De tweede keer hielden de brandweerlieden het dier wel onder controle, en wisten ze het terug naar de kudde te brengen.