Verontwaardiging over kaping Gay Pride door extreemlinkse organisaties met Palestinavlaggen

Er waren wat boze reacties op de Palestijnse vlaggen tijdens de Pride Walk, zo schrijft de T. Het evenement, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, had kennelijk nogal wat deelnemers die een Palestinavlag mee hadden genomen. Sommigen riepen zelfs anti-Israëlische leuzen, wat tot ongemak leidde bij sommige deelnemers. Ook werd vanaf het podium door sommige sprekers opgeroepen tot een vrij Palestina. Sommigen zeiden tegen de Telegraaf dat het wel leek alsof de Pride gekaapt was door ”extreemlinkse organisaties” die vooral om de Palestijnse zaak leken te geven. Intersectionaliteit blijkt in de praktijk toch niet helemaal te zijn wat men had gehoopt. Journalist Gideon Querido van Frank zegt dat de Pride over LHBT-rechten hoort te gaan, en dat het betrekken van andere kwesties de agenda vertroebelt. Van Frank merkt wel op dat de Pride Walk solidair zegt te zijn met de strijd tegen racisme en kolonialisme, maar dat de strijd tegen antisemitisme hierbij lijkt te ontbreken.



In ander LHBT-nieuws: Volgens de Dailymail heeft de Britse Telegraph heeft gesproken met BBC-klokkenluiders, die zeggen dat vrouwenquota’s in de programmering te vaak worden opgevuld met transgenders. De BBC, een zeer progressief instituut, heeft beloofd om voor gelijke vertegenwoordiging te zorgen op tv en achter de schermen. Men telt transgendervrouwen die ”zichzelf identificeren als vrouw” mee al ”echte vrouwen”. Biologische sekse bestaat immers niet meer, en durft er nog wat van te zeggen? De BBC zou zo juist bijdragen aan het ”verdwijnen” van vrouwen, aldus de klokkenluider.

