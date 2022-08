Victor vist mysterieus beeld op uit Waddenzee, grote vraag is nu: wat is het?

Garnalenvisser Victor Ayal heeft een bijzondere vondst gedaan. Althans, daar lijkt het op. Want gisteren viste hij, naast duizenden garnalen, ook een beeld uit de Waddenzee op. "Ik had hem bijna weer overboord gegooid, tot ik zijn gezicht zag."Barry het Boegbeeld. Zo noemt Victor het houten beeld dat hij maandag met garnalenkotter WR22 uit de Waddenzee haalde. "3000 jaar geleden was het hier een oerbos, dus we halen wel vaker andere dingen dan garnalen naar boven", vertelt Victor enthousiast aan RTL Nieuws. "Maar vaak zijn dat restanten van bomen, stenen of hout."Voordat de vangst dan in de garnalenverwerker gaat, haalt Victor alle 'rotzooi' uit de netten en gooit dat weer overboord. "Dit leek ook op een groot stuk hout dat tussen de vangst zat. Ik wilde het dus bijna overboord gooien, tot ik opeens een gezicht zag. Ik dacht: wat is dit nou?"Victor besloot het beeld af te spoelen en eens goed te bekijken. "Ik dacht gelijk dat het iets bijzonders was, het zag er zo oud uit. Maar ik wist het natuurlijk niet zeker."Daarom plaatste Victor beelden van zijn vangst op zijn sociale media. Het bericht 'ontplofte' en honderden mensen reageerden. "Het is bizar hoeveel mensen, net als ik, nu willen weten wat voor beeld het is. Dit is sowieso van de duizenden stukken hout die ik in mijn carrière al in mijn handen heb gehad, echt de kers op de taart."Eerste analyse archeoloog: '17e-eeuws'Michiel Bartels is archeoloog bij de gemeente Texel en de gemeente Hollands Kroon. Hij heeft de beelden van Victor bekeken en een eerste analyse kunnen maken. "Het lijkt er op de foto's op dat dit beeld uit de 17e eeuw komt", vertelt Bartels aan RTL Nieuws."Het gaat hier vermoedelijk om de kop van een krijger met een Frygische muts. De Frygiërs waren een bergvolk dat tegen de Romeinen vocht en tot slaaf werden gemaakt. Als ze vervolgens uit de slavernij verlost werden, droegen zij zo'n muts. In de 17e eeuw beeldden de Hollanders in de strijd tegen Spanje deze krijgers met muts af als teken van de herwonnen vrijheid."Zodra Victor met het beeld aan land is, vermoedelijk donderdag, zal Bartels het beeld verder onderzoeken.Victor is tot en met donderdag nog op zee aan het werk. Daarna zal het beeld worden onderzocht door deskundigen die zich inmiddels al bij hem hebben gemeld. Zelf denkt hij dat het mogelijk een beeld van een VOC-schip kan zijn. "Ik weet dat er in het VOC-tijdperk rondom Texel een ankerplaats was voor schepen die daar aanmeerden en vertrokken. Mogelijk is het beeld van zo'n schip, dat zou wel heel bijzonder zijn."Of het beeld vervolgens geld oplevert, kan Victor weinig schelen. "Ik denk niet eens aan geldelijk gewin, dat maakt me niets uit. Ik hoop er gewoon achter te komen uit welk jaar dit beeld komt, of en op welk schip het zat en waar het heeft gevaren. Ik hou van de geschiedenis en van de verhalen die daarbij horen."Uiteindelijk hoopt Victor dat Barry het Boegbeeld een mooi plaatsje krijgt in een museum of bij een liefhebber. Tot die tijd ligt hij nog even bij Victor aan boord, in een kuip met zeewater, zodat hij goed bewaard blijft.