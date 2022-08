Deze verkeersregelaar tijdens de Gouden Pijl merkt niets, maar publiek heeft grootste lol.

Soms zien fotografen bij een wielercriterium als de Gouden Pijl in Emmen langs de kant van het parcours leukere dingen dan op de weg.Zoals deze verkeersregelaar, die nietsvermoedend achter de hekken staat waarop een reclame-uiting van een sponsor prijkt. Dat leidde aan de andere kant van de weg in het centrum van Emmen bij de toeschouwers van de wielerwedstrijd tot grote hilariteit.Onze fotograaf Herman van Oost greep zijn kans en maakte een foto die maandag volgens hem viraal ging in Emmen en omstreken.