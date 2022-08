Duurste Mc-Menu ooit: backpacker moet $2,664 neertellen voor twee McMuffins

Het meenemen van twee McMuffins aan boord van een vliegtuig is een backpacker duur komen te staan. De reiziger nam de lekkernijen mee op een reis van Bali naar Australië. Daarmee werd de McDonalds-maaltijd vermoedelijk de duurste ooit.



De backpacker was bij de Australische autoriteiten flink de < >. Het meenemen van het voedsel leverde een boete van zo'n 2,664 dollar op. Met de voedselwaren schond de reiziger de strenge regels van de Australische overheid.



''Ik heb geen sympathie voor mensen die de strikte bioveiligheidsmaatregelen schendt'', verklaart Murray Watt, de Australische minister van Landbouw, Visserij en Bosbouw. ''Het is het duurste Mc-menu dat deze passagier ooit zal hebben, de boete zo duur als een vliegticket naar Bali.''



Murray vindt de boete zeer op zijn plaats. Hij stelt dat de backpacker met het meenemen van het eten een onaanvaardbaar risico nam. Het voedsel zou kunnen leiden tot een besmettelijke hand-voet-mondziekte. Indonesië kampt al maanden met de verspreiding van het virus en het werd recent ontdekt op Bali.



Als de hand-voet-mondziekte naar Australië zou verspreiden, zijn de gevolgen voor de landbouwsector van het land niet te overzien. Australië heeft het label FMD-vrij, een aanduiding dat het virus niet in het land voorkomt. Als het wel zou worden ontdekt dan wordt dit label ingetrokken. De landbouwsector stelt dat dat over een periode van 10 jaar 80 miljard dollar zou kosten.

