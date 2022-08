Goedkoop met de trein op vakantie? Michel bouwde prijsvergelijker voor tickets

Wie goedkope vliegtickets zoekt, weet precies op welke prijsvergelijkingssites hij moet zijn. Maar waar kun je terecht voor de voordeligste treinkaartjes? Michel Brinkhuis uit het Overijsselse Heino miste zo'n website en bouwde er zelf een. "Jongeren van nu zijn eerder bereid de trein te pakken."



Brinkhuis wist niet waar hij terechtkon om internationale treintickets te vergelijken. "Als je een ticket zoekt kijk je voornamelijk bij NS International. En er zijn wat zoekmachines die tickets voor bus, vliegtuig en trein vergelijken. Maar daar kun je niet makkelijk veel prijzen in één keer zien", vertelt hij aan EditieNL.



Daarom bouwde Brinkhuis locomocheap.nl. "Op mijn site zie je voor de ingevulde reisdag en de dagen eromheen in één oogopslag wat de goedkoopste treintickets zijn." Het kan dan wel zijn dat de ene treinreis langer duurt dan de andere. "Het gaat echt om de laagste prijs."



Hij denkt dat de behoefte aan zo'n site groot is. "Mijn bericht op LinkedIn is honderdduizenden keren gedeeld. Meer dan ik had gedacht. In de reacties doen veel mensen suggesties voor de website. Bijvoorbeeld dat je de goedkoopste maand kunt zien, en de treinreisaanbieders uit andere landen." Op dit moment bekijkt hij hoe hij de website verder kan uitbreiden.



Ook Egbert van der Zee, onderzoeker toerisme aan de Universiteit Utrecht, denkt dat zo'n vergelijkingssite veel potentie heeft. "Als ik kijk naar mijn studenten, zie ik dat ze sneller bereid zijn met de trein op vakantie te gaan dan ik op die leeftijd. Zo'n website kan ze op weg helpen."



De populairste internationale treinreizen zijn Antwerpen, Brussel en Parijs. En die treintickets kunnen behoorlijk verschillen in prijs. Het goedkoopste enkeltje in de tweede klas van Amsterdam naar Parijs is bijvoorbeeld 35 euro, maar de ticketprijs kan oplopen tot 152,80 euro.



Toch zal een reis met de trein vaak duurder uitvallen. "Ik zie het niet zo snel gebeuren dat de treintickets zo goedkoop worden als vliegtickets", zegt Van der Zee. "Tenzij een overheid ingrijpt, zoals we nu zien in Duitsland. Daar kun je voor negen euro met het regionale vervoer een maand lang onbeperkt reizen."



Wat meespeelt is dat er op het spoor een stuk minder wordt geconcurreerd dan in de lucht. "Het luchtruim is een stuk flexibeler dan het spoor. Je kunt immers via de lucht op ontelbare manieren en met meerdere luchtvaartmaatschappijen naar je bestemming vliegen."



Via prijsvergelijkingssites kun je je tickets zelfs goedkoper scoren dan de prijs waarvoor de luchtvaartmaatschappij ze aanbiedt. "Tussenpartijen maken slim gebruik van allerlei zoeksystemen en nemen grote volumes af. Dit soort prijsvechters zien we niet op het spoor en ik vraag me ook af of die er gaan komen."

