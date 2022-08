99-jarige Mexicaanse rebel krijgt (om)hoogstaand grafmonument

Een team van 12 mensen was er ruim een maand maar wat druk mee: de grafsteen voor de 99-jarige Mexicaanse Catarina Orduña Pérez. De hoogbejaarde vrouw had voor haar dood een opmerkelijke decoratiewens uitgesproken voor haar rustplaats. Het eindresultaat: op haar graf prijkt nu een 1,67 meter hoge penis van 272 kilo.Het mannelijke monument werd een week geleden onthuld en is bedoeld als een 'herinnering aan haar liefde en vreugde voor het leven'. De 99-jarige vrouw had een grote affiniteit met piemels, en wat deze voor haar vertegenwoordigen. "Ze wilde het paradigma doorbreken van de Mexicaanse cultuur, waarin soms dingen worden verborgen vanwege het gebrek aan een vrije geest'', vertelt de zoon van Doña Cata, zoals ze in de gemeenschap liefkozend werd genoemd, tegenover Vice.Doña Cata was een geliefde en invloedrijke inwoner van het stadje Misantla. Ze stond volgens haar zoon, Mota Limón, bekend als een tegendraadse en vooruitstrevende vrouw. Doña Cata noemde haar familieleden liefkozend vergas. Een woord met vele betekenissen, maar wat door de veelal schunnige context min of meer neerkomt op 'lul'.De 99-jarige Catarina gebruikte de term volgens haar zoon met trots als geuzenaam voor haar familie. Die waren volgens haar mensen met 'morele standvastigheid, integriteit, moed, passie en tegelijkertijd liefde en vreugde'. Vanuit armoede en zonder opleiding groeide Doña Cata uit tot een invloedrijke vrouw. Haar boodschap aan haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen was dat ze vergas waren en alles konden bereiken wat ze maar wilden. Volgens haar zoon maakten veel familieleden succesvol carrière. Hij was zelf enige tijd burgemeester van Misantla.Al jaren riep Doña Cata dat ze een groot penisstandbeeld op haar graf wilde. Die wens werd in eerste instantie niet echt serieus genomen, maar naar mate het einde voor de hoogbejaarde vrouw dichter bijkwam, des te serieuzer zij erover werd. ''Ze vertelde me dat het haar wens was zodat niemand haar zou vergeten en haar leven makkelijker te herinneren was.''Die wens werd uiteindelijk anderhalf jaar na haar overlijden gerealiseerd. Het 272 kilo zware penisbeeld werd door 12 mensen gemaakt die daar een ruime maand aan kwijt waren. Het project liep zelfs nog wat vertraging op omdat de ballen 'te moeielijk waren'. De ballen raakten misvormd en er werd een nieuwe poging gedaan.Op 23 juli werd het beeld dan eindelijk fier omhoog gezet. De reacties zijn volgens Mota Limón wisselend. ''Volgens mij vindt zeven op de tien mensen het wel wat hebben.'' Toch is niet iedereen enthousiast. ''Er zijn mensen die het vanuit hun conservatieve waarden niets vinden, maar die zien het gewoon verkeerd.''