Horloge van Hitler verkocht voor 1,1 miljoen dollar

CHESAPEAKE CITY - Een horloge dat vermoedelijk van Adolf Hitler is geweest, is in Amerika geveild voor 1,1 miljoen dollar. Dat is een stuk minder dan

Reacties

02-08-2022 20:18:45 De Paus

Niet verder vertellen hoor, maar IK ben die koper geweest. Voor slechts 11 ton heb ik dit historische horloge in handen gekregen. Ja, ik ga het zelf niet dragen . Het is een kadootje voor mijn voorganger, ouwe Benny. Die denkt nog altijd met veel plezier terug aan zijn tijd bij de Hitler Jugend.



Hier nog een jeugdfoto van Benny.

02-08-2022 20:39:24 De Paus

S . Deze aankoop was toch wel een hap uit mijn portemonnee. Het mag eigenlijk niet van O ja, dat is waar ook. Deze aankoop was toch wel een hap uit mijn portemonnee. Het mag eigenlijk niet van @Sjaak , maar ik zit nou toch wel even wat krapjes. Jullie zijn wel zo goed om nu heel snel naar een Rooms-katholieke kerk te gaan en daar ruimhartig geld in het kerkenzakje te stoppen?

02-08-2022 21:48:19 submarine

@De Paus :

Het is een kadootje voor mijn voorganger, ouwe Benny. Die denkt nog altijd met veel plezier terug aan zijn tijd bij de Hitler Jugend.

Later bracht Benny nog een bezoekje aan een Later bracht Benny nog een bezoekje aan een bekende plaats

