Activisten verstoren dolfijnenshow in Boudewijn Seapark: dolfinarium even ontruimd

In het Boudewijn Seapark in Brugge hebben twee activisten zaterdagnamiddag de dolfijnenshow verstoord. Ze sprongen plots het water in en toonden bordj

Zo te zien waren er op dat moment geen dolfijnen in dat deel van het bassin. Anders zouden ze een flinke bron van stress voor die dieren kunnen vormen.

