Binnen een jaar al verbouwingen nodig aan tijdelijk Kamergebouw

Binnen een jaar na de opening zijn er extra verbouwingen nodig aan het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Er moeten bijvoorbeeld ruimtes geluiddicht worden gemaakt.



Dat bevestigen de Rijksgebouwendienst en de Tweede Kamer aan RTL Nieuws, na berichtgeving van De Telegraaf.



Volgens de krant ligt er een lijst met klusjes die nodig zijn aan het pand. Zo krijgen Kamerleden en hun medewerkers een extra etage, omdat er nu te weinig ruimte is.



Een woordvoerder van de Tweede Kamer zegt tegen RTL Nieuws dat dit wordt gedaan omdat er op verzoek van de Kamer extra ondersteunend personeel is aangenomen en omdat er meerdere parlementaire enquĂȘtes lopen.



De noodzaak voor de verbouwingen kwam aan het licht nadat de tijdelijke Kamer in gebruik was genomen.



Een van de aanpassingen is het geluiddicht maken van ruimten in het gebouw. Vertrouwelijke gesprekken zouden soms op de gang te horen zijn, door te dunne wanden.



Ook de parkeergarage wordt aangepakt. Dat zou een 'horror-garage' zijn, waar veel ongelukken plaatsvinden.



De garage dateert uit de jaren tachtig en is gebouwd voor veel kleinere auto's. Dat maakt parkeren lastig, en vergroot de kans op aanrijdingen.

Reacties

02-08-2022 08:29:41 Emmo

Een goede planning is het halve werk.

