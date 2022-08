Wetenschappers VS veranderen dode spinnen in robots

Wetenschappers aan de Amerikaanse Rice University hebben een luguber trucje ontdekt waarmee ze dode spinnen in robotachtige klauwtjes kunnen veranderend. De techniek wordt 'necrobotics' genoemd. Waar het precies voor gebruikt kan worden, is nog niet helemaal duidelijk."Nadat een spin is overleden, heeft die de perfecte bouw voor een kleine, natuurlijke grijper", zegt wetenschapper Daniel Preston, een van de wetenschappers, in een persbericht van de universiteit. Samen met collega Faye Yap begon hij in 2019 aan zijn experiment.In tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen, die spieren hebben om hun ledematen te bewegen, maken spinnen gebruik van een soort hydraulisch systeem. Een holte in de buurt van de knop trekt samen en pompt zo bloed naar de poten, waardoor die bewegen. Als er geen druk wordt uitgeoefend, trekken de pootjes samen.Dat verklaart ook waarom dode spinnen altijd in de vorm van een soort balletje met opgetrokken pootjes worden gevonden. Zo kwamen de wetenschappers ook op hun idee. "We zagen een dode spin in de gang liggen en dachten: waarom liggen ze altijd op die manier", zegt Preston.De wetenschappers bootsten het hydraulische systeem met de dode spinnen na door een kleine injectienaald in de ruimte bij de kop te steken, om er vervolgens scheutjes lucht in te pompen. Daardoor bleek de dode spin zijn pootjes te strekken.De onderzoekers gebruikten de 'robotspinnen' om kleine objecten mee op te pakken, zoals de grijpertjes die we kennen van de kermis dat doen. De dode spinnen bleken 130 procent van hun eigen lichaamsgewicht te kunnen tillen. De wetenschappers ontdekten dat de gewrichten in de pootjes het na ongeveer duizend strekkingen begeven.Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Advanced Science. Het laboratorium van de universiteit in Houston, in de staat Texas, staat erom bekend te experimenteren met ongebruikelijk materiaal bij het maken van robotica.Waar de technologie voor gebruikt kan worden, daar zijn de onderzoekers nog niet helemaal over uit. "Er zijn veel opties waar we naar kunnen kijken", zegt Preston. "Het zou kunnen helpen om kleinschalige objecten te verplaatsen, of misschien zelfs bij het in elkaar zetten van micro-elektronica."Yap: "Het zou ingezet kunnen worden om andere, kleinere insecten te vangen, omdat de spinnen van zichzelf al gecamoufleerd zijn." Een ander voordeel: "Op deze manier laten we geen afval achter, want de spinnen zijn natuurlijk materiaal."De onderzoekers snappen dat mensen hun project er nogal akelig uit vinden zien, maar benadrukken dat het niet om reanimatie, of erger, zombiespinnen gaat. "Het is allemaal dood materiaal", verklaart Preston. "Dit kan echt bruikbaar zijn", zegt hij. De volgende stap van het onderzoek: kijken hoe de dode spinnen hun pootjes afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen.