Drie keer toeteren: kinderen houden boerenprotest

Nee, hooibalen en autobanden zijn er niet. Die worden dus ook niet in de fik gestoken. Toch krijgen automobilisten op de Bereklauw donderdagmiddag wel even te maken met een kort oponthoud. Kinderen houden daar een boerenprotest.En dat verloopt over het algemeen vreedzaam. Automobilisten krijgen een stopteken en vervolgens de vraag of ze voor de boeren zijn. Die vraag wordt regelmatig met ‘ja’ beantwoord, waarna de kinderen vragen om drie keer te toeteren.Na dat toeteren mag de automobilist vervolgens weer doorrijden. “Bijna iedereen wil wel toeteren”, vertelt een van de kinderen. “Af en toe is er eentje boos en dan toeteren ze niet.”Een enkele autobestuurder knoopt een praatje aan met de kinderen, een fietser stelt voor om een bord te maken met de vraag om drie keer te toeteren, zodat het protest niet alleen vreedzaam, maar ook volkomen veilig verloopt.Met fietsen, skelters en een enkele speelgoedtrekker lukt het de kinderen om de meeste auto’s te laten stoppen, hoewel een enkeling wel doorrijdt. Dat het om een boerenprotest gaat, is in elk geval snel duidelijk. Bekende protestteksten als ‘Van der Wal in de sloot’, ‘trots op de boeren’ en ‘zonder boeren geen eten’ staan op borden die de kinderen bij zich hebben. Een vlagis vastgeknoopt aan een verkeersbord.En als er dan een trekker door de straat rijdt, zijn de kinderen niet meer de stuiten. De trekker trouwens ook niet: die mag doorrijden.