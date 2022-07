Spaanse regering lanceert body positivity campagne, elk lichaam is een bikini-lichaam

Mensen die naar het strand gaan, moeten zich niet druk maken om de blikken van andere mensen. Dat zegt het Spaanse ministerie van Gelijkheid in een nieuwe zomercampagne. De campagne is gericht op vrouwen en heeft als motto 'elk lichaam is een bikini-lichaam'"De zomer is ook van ons", is te lezen op de posters, boven een foto van verschillende vrouwen met een maatje meer in badkleding. Naast een hoop enthousiaste reacties, zijn sommigen verontwaardigd dat er geen mannen met 'sociaal-ongewenste' lichaamstypes op de posters staan.Cayo Lara, de leider van het linkse blok in het parlement, noemt de actie absurd. "Ze creƫren een probleem dat er niet is", aldus de 70-jarige man. "Vrouwen hebben niet de toestemming van een ministerie nodig om naar het strand te gaan."