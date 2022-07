Putdekseldief actief in Stichtse Vecht: Te gek voor woorden

Stichtse Vecht - De afgelopen dagen zijn meerdere putdeksels in de gemeente Stichtse Vecht gestolen. En dat zorgt volgens burgemeester Ap Reinders voor gevaarlijke situaties. Hij roept op Twitter mensen op die putten zonder deksel zien, dit meteen aan de gemeente te melden. "Te gek voor woorden, maar het gebeurt", aldus Reinders.Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat als een put geen deksel heeft, de plek wordt gemarkeerd en er binnen een paar uur een nieuwe deksel op de put ligt. "Het levert onveilige situaties op als er geen deksel op een put ligt, vandaar onze snelle actie zodra wij het zelf constateren of melding krijgen", aldus de gemeente.Het is niet bekend van hoeveel putten de deksel is gestolen.