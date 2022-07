Internet in de ban van mysterieuze rode gloed over oceaan: Het is net Stranger Things

Mysterieuze beelden van felrode lichten pal in de Stille Oceaan brachten het internet volop aan het gissen. Wat is die rode gloed? Een alieninvasie? The Upside Down uit Stranger Things? Het einde der tijden? De verklaring van het fenomeen is minder dramatisch, maar alsnog bijzonder fascinerend.Dustin Maggard, de piloot die de beelden maakte, vertelde aan CNN dat ze zelf ook «geen idee hadden» wat die rode gloed was. «We lachten dat het een soort militaire oefening moest zijn of een alieninvasie», vertelt hij. Hij deelde de bijzondere beelden dan maar met reddit, het platform dat meestal alle antwoorden heeft.Maar ook zij tastten in het duister. Er werd gegokt op een vulkaanuitbarsting onderwater of een Apocalypse. Maar over één theorie waren erg veel mensen het eens: het moest een soort PR-stunt zijn van Stranger Things, de Netflix-hit over een andere dimensie, de zogenaamde ‘Upside Down’. «Dustin (een personage uit de reeks) probeert duidelijk gewoon een portaal te openen naar The Upside Down», werd er geopperd.Jammer voor de fans, maar er was helemaal niets paranormaals aan de hand. Integendeel, het ging over een uitzonderlijke vistechniek. Vissersboten gebruikten die nacht felrood licht om de Japanse makreelgeep te lokken, een vis die regelmatig in de Oost-Aziatische keuken terugkeert. Die vissen zouden massaal naar het licht toe zwemmen, waarna vissers ze vlotjes kunnen binnenhalen.Expert Neil Jacobs bevestigde aan CNN de theorie. Hij traceerde zelfs de locatie van het vliegtuig, en controleerde op ‘globalfishingwatch.org’ of het overeen kwam met een makreelvissersboot. De locaties kwamen daadwerkelijk overeen. Volgens hem is het rode licht zelfs zo fel, dat het waarneembaar is in de ruimte.