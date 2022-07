Zeehond valt vrouw aan nadat ze te dichtbij haar jong zwom

Een vrouw heeft verwondingen opgelopen nadat ze in Hawaii aangevallen werd door een Hawaïaanse monniksrob, een zeehond die met uitsterven bedreigd is. De vrouw zou te dichtbij de monniksrob en haar jong gezwommen hebben.Een vrouw belandde in een nachtmerrie nadat ze ging zwemmen op Waikiki Beach in Hawaii. In een video die online opdook is duidelijk te zien hoe de monniksrob zich werpt op de vrouw, terwijl de vrouw voor haar leven zwemt. Strandgangers schreeuwen dat ze uit het water moet komen, maar de vrouw, zichtbaar in paniek, worstelt om boven water te blijven.Enkele strandgangers slagen er uiteindelijk in om de vrouw veilig aan water te brengen met behulp van een kajak. Uit een statement van het Hawaii Department of Land and Natural Resources blijkt dat de vrouw verwondingen opliep aan haar gezicht, rug en armen.Volgens omstaanders zou de vrouw te dichtbij de monniksrob en haar pup gekomen zijn. Het is aangeraden om zeker meer dan 40 meter uit de buurt te blijven van zeehonden. De lokale autoriteiten zeggen dat ze geen gerechtelijke stappen zullen ondernemen tegen de vrouw.Online wordt er gemengd gereageerd op de video. Veel mensen bekritiseren de vrouw die de video opnam en schreeuwde dat ze uit het water moest komen: «Waarom hielp ze niet in plaats van zo te schreeuwen?» en «Waarom helpt niemand haar?». Maar anderen kiezen dan weer de kant van de met uitsterven bedreigde zeehond: «Het lef van mensen die het land en zijn dieren niet respecteren…» en «Ze verdient een zware boete».