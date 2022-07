Menigte dringt school binnen en kleedt lerares uit

Een hindoeïstische vrouwelijke lerares in West-Bengalen werd aangevallen door een 200 man sterke menigte binnen het schoolgebouw en uitgekleed.Was het eigen schuld van de lerares, Chaitali Chaki? Ze had een moslimstudente, die op school rondhing, gedisciplineerd door haar oor vast te grijpen, en daarbij was de hijab van het meisje ls gekomen. Toen klas 9-student Jarnatun Khatoon haar ouders over het incident vertelde, brak de hel los.Op vrijdagmiddag hield een groep onder leiding van de ouders van de leerlinge eerst een protest buiten het kantoor van het schoolhoofd in Trimohini Pratap Chandra High School die valt onder het politiebureau van Hili in het district Dakshin Dinajpur. Vervolgens gingen ze de lerarenkamer binnen waar de schokkende aanval plaatsvond, in het bijzijn van andere leraren en schoolpersoneel die te bang waren om in te grijpen. Een video van de mishandeling doet de ronde op sociale media.De menigte misbruikte de leraar door obscene taal te gebruiken en kleedde haar uit.Het incident leidde tot verontwaardiging onder de lokale bevolking. Ze hielden zaterdag protesten en blokkeerden wegen. Ook een aantal studenten sloten zich aan bij deze protesten.Volgens India Today zei een geschokte Chaitali: "Als leerlingen zich ongepast gedragen in de klas en als ze onoplettend blijven, zal ik aan hun oor trekken of ze een klap geven om ze soms te straffen. Die dag sloeg ik het meisje. Maar een dergelijk incident is nog nooit eerder voorgekomen. We voelen nu een gebrek aan bescherming. Hoe gaan we de school met 2.000 leerlingen besturen?”De directeur van de school, Kamal Kumar Jain, zei: “We zijn klaar om te overleggen met de lokale bevolking. Ik sta achter de leerkrachten van de school en voel zelfs een gebrek aan bescherming. Wat er gebeurde was niet verwacht. Ik heb laatst de BDO gebeld. We gaan met alle vertegenwoordigers aan tafel zitten.”OpIndia meldt dat Jain ten onrechte had beweerd dat de zaak is ‘opgelost’ na een compromis tussen de twee partijen. Maar later gingen hij en de leraar Chaitali Chaki naar het politiebureau om een ​​zaak in te dienen. In de klacht zijn verschillende personen genoemd, waaronder Firdous Mandal, Afruza Mandal, Zakir Hossen, Masud Khatoon en Mafooja Khatoon.