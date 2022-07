Graven van slecht gesluierde vrouwen overgeschilderd in Iran

De Iraanse regering heeft begin juli besloten om nog strengere regels te gaan hanteren voor de kleding van vrouwen in het openbaar. Ook zal er harder worden ingegrepen door de 'moraliteitspolitie' in het geval dat een vrouw haar hijab niet of niet bedekkend genoeg draagt.



Dat besluit leidde deze week tot een drastische maatregel van de Behesht-e Zahra begraafplaats, een van de grootste begraafplaatsen van Teheran. Daar zijn inmiddels 98 graven van vrouwen die hun hoofddoek niet volgens de huidige voorschriften droegen verwijderd of overgeschilderd.



De directeur van de begraafplaats, Saeed Ghazanfari, kondigde het overschilderen van de graven afgelopen week aan. Het is volgens Ghazanfari gebeurd "in samenspraak met nabestaanden". De begraafplaats zou veel klachten hebben gehad over de 'naaktfoto's' op sommige graven.

Reacties

30-07-2022 12:36:28 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.677

OTindex: 3.180

Dat kan geen enkele man in dat gebied handelen, stel je voor dat ze er een stijve van krijgen, dat kan niet hoor. Oei, naaktfoto'sDat kan geen enkele man in dat gebied handelen, stel je voor dat ze er een stijve van krijgen, dat kan niet hoor.

30-07-2022 15:43:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.199

OTindex: 88.740

Ik krijg sterk de indruk dat de mannen daar aan niets anders denken dan aan seks.....

Als ze maar een klein stukje vrouw zien raken ze al opgewonden, schat ik.

