Grootste roze diamant in 300 jaar gevonden in Angola

In Angola hebben mijnwerkers een grote roze diamant gevonden. De zeldzame edelsteen heet The Lulo Rose, vernoemd naar de mijn waar de vondst is gedaan

Reacties

29-07-2022 20:55:58 vaughn

Lijkt een beetje op de tulpenmanie, want deze roze rakker gaat makkelijk voor 180+ miljoen, wat in mijn ogen bizar is voor een beetje samengeperst koolstof.

29-07-2022 21:17:26 Emmo

@vaughn : Vergeet niet dat er ook nog verontreinigingen inzitten. Het is niet alléén maar koolstof...

