Walvis springt uit water en knalt op boot

De passagiers van een bootje aan de kust van het Amerikaanse Massachusetts hebben de schrik van hun leven beleefd toen een enorme bultrugwalvis vanuit het water op de boeg van hun boot sprong. Er vielen gelukkig geen gewonden.Het zijn schrikwekkende beelden die een getuige kon maken: in Plymouth, een stadje aan de kust van Massachusetts, springt een bultrugwalvis plots uit het water en knalt die op een bootje. Het enorme beest landt gelukkige voornamelijk op de boeg en niet op de stuurhut, waar de aanwezige passagiers wellicht vreesden voor hun leven. Op de video is te zien hoe de boeg van het bootje door het gewicht van de walvis even onder water belandt, maar meteen nadien terug boven de oppervlakte veert.