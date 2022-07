Presentatrice valt flauw bij Brits premiersdebat, uitzending gestopt

Een livedebat tussen de twee kandidaten die strijden om Boris Johnson op te volgen als Britse premier, is abrupt gestopt omdat de presentatrice flauwviel. In de studio was een luide knal te horen. "Het medisch advies is dat we niet verder moeten gaan met het debat", aldus het tv-station Talktv, waarop het livedebat te zien was.Kandidaat Liz Truss reageerde zichtbaar geschrokken. Rivaal Rishi Sunak was niet in beeld.In eerste instantie werd het debat onderbroken, maar later werd besloten volledig ermee stoppen. "Kate McCann viel vanavond flauw tijdens de uitzending en hoewel ze in orde is, was het medische advies dat we niet verder moesten gaan met het debat", twittert het tv-station Talktv, dat het debat samen met de krant The Sun organiseerde. "Onze excuses aan onze kijkers en luisteraars."De presentatrice Kate McCann presenteerde het livedebat in haar eentje nadat haar co-host Harry Cole gedwongen thuis moest blijven vanwege een coronabesmetting, meldt de Britse omroep BBC. McCann werd in januari van dit jaar benoemd tot politiek redacteur van Talktv. Eerder werkte ze voor de Britse omroep Sky News en de kranten The Sun en The Daily Telegraph.De twee kandidaten die strijden voor het Britse premierschap hebben via Twitter hun steun uitgesproken voor de presentatrice. "Goed dat je al aan het herstellen bent", zegt Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën. "Opgelucht om te horen dat het goed gaat met Kate McCann", zegt Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken.Beiden zijn door de Conservatieve Partij geselecteerd als mogelijke opvolgers van Boris Johnson. Een dag eerder kruisten ze ook al elkaars wegen, toen in een debat voor de Britse publieke omroep BBC.