CEO Heathrow beschuldigt passagiers van handicap faken om luchthavenchaos te omzeilen

De Britse luchthaven Heathrow Airport, bij Londen, kampt al enkele weken met een uitzonderlijke drukte. De wachttijden lopen urenlang op, waardoor passagiers hun vlucht missen. Ook mensen met een handicap moeten soms urenlang wachten. CEO John Holland-Kaye wijst in een interview met radiozender LBC naar passagiers die hun handicap faken om «de rijen over te slaan».



De chaos op Britse luchthavens is compleet, maar mensen met een handicap kunnen normaal gezien wel rekenen op het luchtvaartpersoneel om de lange rijen te kunnen overslaan. Alleen is er de laatste weken in het Verenigd Koninkrijk ophef ontstaan nadat mensen met een handicap getuigden over urenlange wachttijden en het gebrek aan ondersteuning. Zo moesten 20 rolstoelgebruikers urenlang in een ruimte zonder airconditioning wachten op assistentie van het personeel, pal tijdens de snikhete hittegolf.



Wanneer radiozender LBC de CEO van Heathrow naar uitleg vroeg, wees die naar passagiers die misbruik maken van het «fast track»-systeem voor mensen met een handicap. «We hebben even veel mensen op ons ondersteuningsteam als voor de pandemie, maar de vraag is aanzienlijk toegenomen. Een deel van de oorzaak is dat mensen zonder handicap de rolstoelondersteuning gebruiken om te proberen snel door de luchthaven te komen. Dat is absoluut het verkeerde om te doen. We moeten die ondersteuning behouden voor mensen die onze hulp het hardst nodig hebben.»



Hij wees daarbij ook op een «TikTok-trend»: «Als je op TikTok kijkt zie je dat mensen die techniek als reishack tippen op de app. Doe dat alsjeblieft niet.»



Daarnaast zegt Holland-Kaye ook dat mensen met een handicap geregeld te laat assistentie vragen: «De helft van hen vraagt pas hulp eenmaal ze op het vliegtuig zitten.»

Reacties

29-07-2022 12:39:01 Buick

Erelid



WMRindex: 3.314

OTindex: 899

Op zich vind ik het slim.

Net als op Schiphol hebben ze schijt aan de reizigers.

Ze weten dat er elke dag duizenden mensen op de luchthaven komen en ze blijven gewoon in gebreke.

Het is niet iets éénmaligs, maar het is gewoonte geworden dat als je met het vliegtuig gaat dat je dan urenlang moet wachten omdat het vliegveld hun zaakjes niet op orde hebben.

En dan kan je je klanten wel afblaffen, maar je kan ook zorgen dat de wachttijd acceptabel wordt.



