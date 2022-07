Vrouwelijke medewerkers Groningse zorgboerderij kregen kerstpakket met dildo's

Bij zorgboerderij Oldenbosch in het Groningse Holwierde heerst onder medewerkers en cliënten een angstcultuur. Dat melden medewerkers anoniem aan RTV Noord. Het schrikbewind zou worden veroorzaakt door de twee eigenaren van de multifunctionele zorginstelling. "We zijn heel bang. Soms bellen we elkaar op, dan huilen we om wat we meegemaakt hebben."



De angst die er heerst in het bedrijf focust zich op eigenaar Gerrie Stuut. Hij zou cliënten en medewerkers seksueel intimideren. Ook wordt er volgens anonieme bronnen geld weggesluisd achter de schermen.



De zorgboerderij biedt onder meer onderdak en dagopvang aan jongeren met een onveilige thuissituatie en dementerende ouderen. In het pand van Stuut en zijn partner Dennis Roelofsen is ook een bed & breakfast gevestigd.



Zorgmedewerkers en bewoners zouden 24 uur per dag worden gefilmd met tientallen camera's in het complex en moesten eten uit de biobakken die bedoeld zijn voor de dieren. Ook kregen medewerkers hun corona-zorgbonus niet en moesten ze blijven komen als ze ziek waren. "Sommige personeelsleden hadden corona of fysieke klachten, maar moesten verplicht aan het werk. Als ze niet kwamen, dreigde Stuut hen op staande voet te ontslaan."



Vooral vrouwelijke medewerkers hadden het zwaar bij de instelling, die per 1 augustus wordt gesloten door de zorggroep. Tijdens het werk kregen ze appjes met camerabeelden van henzelf en in een kerstpakket zaten dildo's en andere seksartikelen. Volgens de FNV is het grensoverschrijdende gedrag van de eigenaren typisch voor de marktwerking in de zorg.



"Door marktwerking zie je dat allerlei mensen daar een verdienmodel van hebben gemaakt. Ze halen wel het geld van cliënten binnen, maar hebben daar niet het personeel voor in huis. De mensen op de vloer werken mede daardoor in een onveilige situatie."



Stuut meldt aan RTV Noord dat hij zich niet herkent in de klachten. "Ze vinden het jammer dat we de deuren moeten sluiten", aldus Stuut.

Reacties

28-07-2022 20:47:13 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.671

OTindex: 3.180

Quote:

Stuut meldt aan RTV Noord dat hij zich niet herkent in de klachten Laat dan de filmpjes die met 10 camera's aanwezig zijn maar bekijken door de politie of anderen om aan te tonen dat je niet zo ver gegaan zijn.



Het kerstpakket met dildo's is i.i.g. al aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag.

Laat dan de filmpjes die met 10 camera's aanwezig zijn maar bekijken door de politie of anderen om aan te tonen dat je niet zo ver gegaan zijn.Het kerstpakket met dildo's is i.i.g. al aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: