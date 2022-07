Afgepakte Ferrari is nu speeltje van Tsjechische politie

De politie in Tsjechië zet een in beslag genomen Ferrari in om snelheidsduivels het leven zuur te maken. De bolide is afgepakt van criminelen en inmiddels bestickerd in de kleuren van het korps.De Ferrari 458 Italia heeft een topsnelheid van 325 kilometer per uur en is vanuit stilstand in 3,4 seconden bij de 100. Het kostte omgerekend circa 14.000 euro om de auto geschikt te maken voor het politiekorps. Dat is goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe Skoda Scala, benadrukt de politie.Hoewel goedkoop in aanschaf, rijdt de Ferrari niet heel zuinig. Het verbruik is volgens fabrieksopgaaf gemiddeld 1 op 7,5. Dat valt in de praktijk vrijwel altijd ongunstiger uit. Ook is het door de twee zitplaatsen een hele toer om een arrestant mee te nemen.Verder mogen alleen speciaal opgeleide politiemensen achter het stuur kruipen. De wagen zal vooral worden ingezet in de strijd tegen wegpiraten en het achtervolgen van gestolen voertuigen, meldt het Tsjechische korps.