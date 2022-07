Half miljoen boete voor man die overstapte naar concurrent

Een werknemer van een handelsbedrijf die overstapte naar een concurrent moet een half miljoen euro aan boetes betalen. Volgens de rechter schond hij zijn concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding.



In vergelijking met zijn bruto maandsalaris van 3800 euro is de boete extreem hoog, maar volgens de rechtbank toch terecht omdat de man ernstig over de schreef ging. Dat blijkt uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter.



De man werkte sinds 2017 bij het Leidse handelsbedrijf West Coast Supply, dat twee jaar eerder was ontstaan na splitsing van het Amsterdamse handelsbedrijf Van Caem Klerks Group (VCKG). Beide bedrijven handelen vooral in dranken, parfums en verzorgingsartikelen.



VCKG is in handen van de Quote500-ondernemer Michiel Kuijlaars, het afgesplitste West Coast is van zijn voormalige zakenpartner Robert Juffermans.



In de zomer van 2020 stapte de betreffende handelaar over van West Coast naar Van Caem, nadat al eerder collega’s hem waren voorgegaan. Toen er op zijn mailadres bij zijn oude werkgever per ongeluk berichten binnenkwamen waaruit bleek dat de man voor de concurrent oude zakenrelaties benaderde, startte West Coast een onderzoek.



Daaruit bleek dat de man inderdaad actief was geworden voor de concurrent en daarbij zakelijke informatie van zijn oude werkgever gebruikte. West Coast sleepte vervolgens eerst Van Caem voor de rechter om een ronselverbod te eisen. Vorig jaar legde de rechtbank Amsterdam dat inderdaad op.



Maar daarmee nam West Coast Supplies geen genoegen. Ook de handelaar zelf blijkt nu door het Leidse handelsbedrijf voor de rechter te zijn gesleept. Volgens zijn oude werkgever had de man zich schuldig gemaakt aan de schending van zijn concurrentie-, relatie-, en geheimhoudingsbeding uit zijn arbeidscontract.



Onder dat contract zou de man volgens West Coast Supplies het maximale bedrag van één miljoen euro aan boetes schuldig zijn.



De handelaar erkende voor de Amsterdamse kantonrechter dat hij was overgestapt naar de concurrent en daar gebruik had gemaakt van gevoelige bedrijfsinformatie van zijn vorige werkgever. Daarnaast voerde hij echter een waslijst argumenten aan om de boetes niet te hoeven betalen.



Zo zouden de bepalingen in het arbeidscontract onbegrijpelijk zijn geweest en veel te streng. Daarnaast zou hij door de eerdere overstap van collega's hebben aangenomen dat ook hij voor de concurrent aan de slag kon.



Verder wees hij erop dat hij slechts 2,5 maand voor de concurrent had gewerkt, waardoor de schade voor zijn oude werkgever beperkt was. Inmiddels werkt de man voor een heel ander type bedrijf.



Ook stelde hij dat zijn oude werkgever zelf schuldig was aan zijn vertrek, omdat hij daar zou zijn blootgesteld aan 'pesterijen, scheldkanonnades en intimidatie'. Ten slotte zegt hij 'speelbal' te zijn geworden 'in een langer en groter conflict tussen de twee eigenaren' van de handelsbedrijven.



De Amsterdamse kantonrechter vindt enkele van de voorwaarden in zijn arbeidscontract inderdaad te streng. Zo bracht de rechter de termijnen voor het concurrentie- en relatiebeding terug van drie naar één jaar.



Van de rest van het verweer was de kantonrechter niet onder de indruk. Volgens de rechter maakte de man zich inderdaad schuldig aan de schending van zijn concurrentie-, relatie en geheimhoudingsbeding.



Omdat zijn arbeidscontract een maximum van één miljoen euro hanteert en de rechter de boetes matigde, moet de handelaar zijn ex-werkgever een half miljoen euro aan boetes betalen.



De tegenwerping van de handelaar dat de gematigde boete veel te hoog is ten opzichte van zijn inkomsten, werd van tafel geveegd. De kantonrechter vindt de schendingen zo ernstig, dat de hoge boete passend is. Daarbij speelt een rol dat de man zelfs na de ontdekking van zijn overstap nog een tijdje onder een schuilnaam en zzp-constructie voor de concurrent bleef werken.



"Deze overtredingen zijn zeer kwalijk en in hoge mate verwijtbaar, omdat de werknemer zich van de ontoelaatbaarheid van zijn handelen bewust was" aldus de kantonrechter.



Ook wijst de kantonrechter erop dat Van Caem heeft beloofd de boetes voor de man te zullen betalen. Als het bedrijf die belofte nakomt, kan de werknemer nog met de schrik vrijkomen.



De werknemer zelf laat weten zich te onthouden van commentaar. "De situatie heeft al veel impact op mij gemaakt" zegt hij tegen RTL Z. "Ik hou mij verder graag afzijdig in deze discussie." Woordvoerder Dewi Kuipers zegt dat West Coast Supply niet op vragen over de zaak wil reageren.

