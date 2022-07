Australische rugbyers weigeren speciaal Pride-shirt te dragen

Wat een moment vol trots had moeten worden voor een Australische rugbyclub, is uitgelopen op een ingewikkelde discussie. Vanwege Pride-maand zou er deze week gespeeld worden in speciale T-shirts met daarop een regenboogvlag. Dat viel echter niet bij alle spelers in de smaak. Verschillende rugbyers weigeren de wedstrijd in het shirtje te spelen.Het gaat om zeker zeven spelers van de rugbyclub Manly in Sydney die weigeren het special Pride-shirt te dragen, meldt The Sydney Morning Herald. Het shirt zou donderdag gedragen worden tijdens een nationale rugbywedstrijd tegen de Roosters, een andere ploeg uit Sydney.Volgens de Australische krant heeft de coach gezegd dat hij de 'moeilijke positie' van de spelers begrijpt. Hij steunt de beslissing van de spelers om niet in het shirtje te spelen. Daarmee is de situatie echter nog niet opgelost.De T-shirts werden gisteren groots gepresenteerd door verschillende rugbyers. Online waren de shirtjes al binnen een dag uitverkocht.Een van de topmannen van de club sprak van een 'fantastische prestatie'. Voor hem waren de shirtjes 'een belangrijke boodschap die veel betekent voor veel mensen'.Verschillende rugbyspelers wisten volgens de Australische krant op dat moment echter nog niet dat zij in de shirtjes moesten spelen. Toen dat duidelijk werd, stond de telefoon bij de rugbyclubleiding roodgloeiend. Zeven spelers besloten om 'religieuze of culturele redenen' niet mee te willen doen met de wedstrijd tegen de Roosters.Ajax heeft minder moeite met de Gay Pride. Vorig jaar droegen spelers van de ploeg in aanloop naar de finale van de Johan Cruyff Schaal speciale tenues waar de kleuren van de Pride op te zien zijn:Hoe de Australische club het probleem nu op gaat lossen, is nog onduidelijk. De clubleiding zou met de spelers om de tafel zijn gegaan, maar dat heeft niets opgeleverd.Ook is het niet mogelijk dat een deel van het team met het Pride-shirt speelt, terwijl andere spelers in het originele tenue spelen. Australische regelgeving bepaalt dat alle sporters van een team hetzelfde moeten dragen.De Australische rugbyer Ian Roberts, die in de jaren 90 uit de kast kwam, zegt niet geschokt te zijn door de reactie van de spelers. "Als een oudere homoseksuele man ben ik hier aan gewend", zegt hij tegen de Australische krant. "Ik verwachtte al dat er kritiek zou komen op het T-shirt."