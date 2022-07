Geen opvang Oekraïners op cruiseschip in Zaandam: te veel stikstof

Zaanstad gaat toch geen vluchtelingen uit Oekraïne opvangen op het cruiseschip Aurelia. De generatoren op het schip stoten te veel stikstof uit. De Aurelia zou 1078 mensen kunnen opvangen.



In mei liet de gemeente weten te onderzoeken of de komst van het schip mogelijk was. Maar nu is er dus een streep gezet door dat plan. Dat bevestigt de gemeente vandaag na berichtgeving door het Noordhollands Dagblad.



Dat het schip meer stikstof uitstoot dan toegestaan, komt doordat het een ouder schip is dat niet op walstroom aangesloten kan worden. "Hierdoor zijn er generatoren nodig", schrijft de gemeente op de website, "en deze stoten te veel stikstof uit. We hebben alle maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken onderzocht. Maar deze helpen niet genoeg om ons aan de stikstofregels te houden."



De gemeente zegt verder te zoeken naar andere opvanglocaties, mogelijk op andere schepen.



Vorige week maakte staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel officieel bekend dat het kabinet drie cruiseschepen naar Nederland laat komen om asielzoekers op te vangen. In de reguliere asielzoekerscentra is het al maanden overvol. Velsen-Noord heeft toegezegd een cruiseschip voor asielzoekers toe te laten. Er leek er ook een in Vlissingen te komen, maar daar zette de gemeente later een streep door.

Reacties

28-07-2022 12:28:22 Emmo

Stamgast



Dat het schip meer stikstof uitstoot dan toegestaan, komt doordat het een ouder schip is dat niet op walstroom aangesloten kan worden Slap gelul en zwak geleuter (citaat van een leraar op de middelbare school).

Élk schip kan worden aangesloten op walstroom. Dat is een eis van het classificatiebureau. Reden daarvoor is dat een schip op de werf gerepareerd moet worden (verplicht elke twee jaar) zij stroomloos gemaakt moet kunnen worden.

Dat Zaanstad daarvoor niet de faciliteiten (waarschijnlijk een passende aansluiting) heeft is wat anders. Slap gelul en zwak geleuter (citaat van een leraar op de middelbare school).Élk schip kan worden aangesloten op walstroom. Dat is een eis van het classificatiebureau. Reden daarvoor is dat een schip op de werf gerepareerd moet worden (verplicht elke twee jaar) zij stroomloos gemaakt moet kunnen worden.Dat Zaanstad daarvoor niet de faciliteiten (waarschijnlijk een passende aansluiting) heeft is wat anders.

