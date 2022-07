Man brengt lijk overleden moeder (82) met kruiwagen naar begraafplaats

Een 50-jarige zoon legde donderdag te voet enkele kilometers af om per kruiwagen het ontzielde lichaam van zijn 82-jarige moeder naar een begraafplaats te brengen.



De man in het Braziliaanse Rio Grande wist niet wat te doen na haar overlijden en besloot tot grote schrik van omstanders ermee over straat te lopen.



Aan de lokale autoriteiten vertelde hij dat zijn ma een dag eerder het leven liet wegens een infectie.



Mogelijk had ze ook andere aandoeningen. Dat schrijft nieuwssite A tribuna die verder meldt dat er postmortaal onderzoek wordt uitgevoerd op het lijk.



Het lichaam wordt pas afgestaan aan de familie nadat alle procedures zijn afgehandeld.

27-07-2022 22:02:36 omabep

Triest, dat de zoon niet wist wat hij moest doen. Hij wilde i.i.g. nog het beste voor zijn moeder doen.

