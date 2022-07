Leuven roept op robotmaaiers enkel overdag te gebruiken

Het stadsbestuur van Leuven heeft maandag zijn inwoners opgeroepen om robotmaaiers enkel nog overdag te gebruiken. De maaiers komen volgens de stad ’s nachts vaak in botsing met egels en andere kleine dieren, waardoor zij geregeld ernstige verwondingen oplopen of zelfs sterven.



In 2021 was de egel het meest binnengebrachte dier bij de opvangcentra in Vlaanderen. Het dier is ook al tien jaar het meest gemelde verkeerslachtoffer. Uit onderzoek van de Universiteit Gent en Natuurpunt blijkt dat het aantal egels in Vlaanderen tussen 2008 en 2018 gehalveerd is.



«Daarbij komt nog dat egels regelmatig een gruwelijke dood sterven als ze ’s nachts in tuinen op zoek gaan naar eten en overreden worden door een robotmaaier», zegt Thomas Van Oppens (Groen), schepen van Dierenwelzijn. «Daarom roepen we Leuvenaars op om hun robotmaaier voortaan enkel overdag te gebruiken. Een kleine aanpassing die een groot verschil maakt voor de populatie egels.»



Natuurpunt riep twee jaar geleden ook al op om robotmaaiers ’s nachts niet te gebruiken. Wie een gewonde egel vindt, kan die binnenbrengen in een van de tien dierenopvangcentra in Vlaanderen of bij het egelopvangcentrum Avalon in Rotselaar.

