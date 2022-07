Bisschop onder schot beroofd tijdens preek die hij live-streamde

BROOKLYN - Een bisschop is zondag tijdens een preek in New York onder schot gehouden en beroofd. De dienst werd live uitgezonden toen er vier mannen m

Reacties

27-07-2022 16:14:38 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.535

OTindex: 18.001

S zijnde beter niet kunnen zeggen? Amateurs, die bandieten. Ze zijn de laptop van de bisschop vergeten mee te nemen. En als ze naar een katholieke kerk waren gegaan, hadden ze gouden crucifixen mee kunnen nemen. Of had ik dat laatste als Pauszijnde beter niet kunnen zeggen?

27-07-2022 16:23:48 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.838

OTindex: 4.433

@De Paus : Je moet een keer tevreden zijn toch? € 400.000,-- aan sieraden is ook mooi. Daar kan een laptopje van een paar honderd niet tegenop.

27-07-2022 16:43:40 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.280

OTindex: 6.444

@De Paus : volgens mij is het in die katholieke kerken ook niet alles goud wat er blinkt. Die crucifixen zijn hooguit een beetje verguld.

27-07-2022 17:13:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.499

OTindex: 27.894

Wat mij tevens opvalt is dat bisschop, vrouw en kind tijdens de preek in totaal voor 400.000 aan sieraden dragen...

Zelfs als de volledige gemeente beroofd is, vind ik het nog aardig wat.

27-07-2022 19:00:35 submarine

Erelid



WMRindex: 1.153

OTindex: 494

@De Paus :

Of had ik dat laatste als Paus zijnde beter niet kunnen zeggen? QuoteOf had ik dat laatste als Pauszijnde beter niet kunnen zeggen?

Ja natuurlijk moet u dat gewoon wél zeggen. Maar had u het dan niet erg gevonden als ze uw juwelen hadden gestolen? En dan heb ik het nog niet eens over uw met gouddraad geborduurde jurken. Ja natuurlijk moet u dat gewoon wél zeggen. Maar had u het dan niet erg gevonden als ze uw juwelen hadden gestolen? En dan heb ik het nog niet eens over uw met gouddraad geborduurde jurken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: