Winderige Brit (46) sleept eetkraam voor het gerecht om constante flatulentie

Een Britse vader sleept de eetkraam waar hij zes jaar geleden een hamrolletje at voor het gerecht. Sinds de vlezige versnapering is de beste man namelijk non-stop winderig. Dat neemt de 46-jarige Tyrone Prades het eetkraampje, op een kerstmarkt in Birmingham (ja echt) waar hij de snack kocht, zeer kwalijk. De reetblaffende Brit (uit Chippenham, ja echt) wil geld zien. 200.000 pond voor het geleden leed.



De flatulentie doet hem naar eigen zeggen midden in de nacht wakkerschrikken en laat hem en plein public een pleefiguur slaan. In de rechtbank stelde Tyrone na het eten van de hamsnack vijf weken aan het bed gekluisterd te zijn geweest. Binnen enkele uren na het eten van de hamrol in december 2017 kreeg Tyrone 'buikkrampen, koorts, diarree en braakneigingen'. Dat de hamsnack zo slecht viel is naar verluidt te wijten aan een salmonellavergiftiging, ook andere klanten van de eetkraam zouden ziek zijn geworden.



''De maag van de klager maakt nog altijd frequent roerende geluiden. Zo erg zelf dat zijn slaap erdoor wordt verstoord'', stelde de advocaat van Tyrone in de rechtbank. ''De symptomen zijn levensveranderend.''



De Brit, die zelf uit Chippenham komt, klaagt de kraamhouder aan voor ruim twee ton. De advocaat van Frankfurt Christmas Market ltd, het bedrijf achter de kraam op de kerstmarkt in Birmingham, ontkent dat Tyrone een salmonella-infectie kan hebben opgelopen. Wel werd volgens de advocaat op een mes de e.coli-bacterie aangetroffen. ''Maar Mr Prades stelt niet dat hij last heeft gehad van een e.coli-infectie'', aldus de raadsman.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: