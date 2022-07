Waterstoring in delen van Zeeland, mensen spoelen wc door met zeewater

In een aantal gemeenten in Walcheren en Zuid-Beveland komt sinds zondagavond geen water meer uit de kraan. Na zoekwerk blijkt dat dat komt door een leidingbreuk bij Oost-Souburg, meldt de veiligheidsregio. Er wordt nu (maandag) gewerkt aan het dichten van het lek.Het gaat om delen van Vlissingen, Oost-Souburg, Koudekerke en Nieuwdorp, zegt waterbedrijf Evides. Volgens Omroep Zeeland komt er ook in de omgeving van Middelburg op een aantal plaatsen geen water uit de kraan.De 4-jarige Sem vond het lek, weet de regionale omroep. "Ik zag golven!", zegt hij. De sloot in de achtertuin was veranderd in een kleine rivier.Rond 08.00 uur werd een NL-Alert verstuurd. Daarin werd Zeeuwen gevraagd zuinig te zijn met drinkwater, en bijvoorbeeld niet te douchen als dat niet nodig is.In de Zeeuwse supermarkten wordt het watertekort ook gemerkt. Er is zo veel water gehamsterd dat de schappen bijna leeg zijn."Toen ik er vanochtend achter kwam dat er geen water was, ben ik maar naar de supermarkt gegaan", zegt Mika, die net vader is geworden en met een hand vol waterflesjes de supermarkt uitkomt. "Ik heb water nodig voor flesvoeding. Het schap met flesjes binnen was bijna leeg."Ook in het ziekenhuis in Vlissingen komt er weinig tot geen water uit de kraan. "Maar gelukkig hebben we voldoende water op voorraad in de grote watertanks", zegt Monique Braam van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis. "De technische dienst controleert dat water elke twee uur."Op de boulevard in Vlissingen en op het strand van Westduin werd het probleem van het watergebrek ook snel opgelost: "Gelukkig is de zee vlakbij!", zegt Annette die op de boulevard woont. Mensen haalden met emmers water uit de zee om het toilet door te spoelen.Update (De Stentor):Maandag rond 08.00 uur werd een NL-Alert verstuurd om iedereen in de regio op de situatie te attenderen. Aanvankelijk verwachtte Evides dat de storing een aantal uur zou duren. Maar iets voor 11.00 uur stroomde er weer water uit de kraan in Vlissingen.