Drogist in Hardenberg sluit deuren vanwege aanhoudende diefstal door asielzoekers

Siska, de eigenares van een DA Drogist in Hardenberg, heeft aangekondigd dat haar winkel voorgoed de deuren sluit. Aan De Stentor meldt ze dat de maat vol is op het gebied van stelende asielzoekers in de winkel. Er was de afgelopen jaren zoveel overlast en diefstal dat het bedrijf aan de rand van faillissement kwam te staan.



De burgemeester van Hardenberg kondigde onlangs maatregelen aan tegen diefstal door inwoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Dat is volgens Siska te laat.



"Ik heb in Hardenberg een schadepost van 30.000 euro per jaar. Dat voel ik als zelfstandig ondernemer rechtstreeks in mijn portemonnee. Dat is niet op te brengen. Ik deed aanvankelijk trouw aangifte, maar ben daar net als veel andere ondernemers mee gestopt. Het kost alleen maar tijd en energie en je krijgt je geld er niet mee terug", aldus Siska.



"Als de daders al worden opgepakt, lopen ze een paar dagen later weer lachend je winkel in alsof er niets is gebeurd. Vreselijk is het. Zij hebben blijkbaar niets te verliezen maar ik wel. Ik voel me in de steek gelaten.’’ Siska laat weten dat ze zich nu gaat focussen op haar winkel in Dalfsen. Daar wordt volgens haar amper gestolen.



Tegen asielzoekers in het algemeen heeft ze niets. "Bij mij in Dalfsen werken een Syrische en een Oekraïense vluchteling, die dit werk ook deden in hun eigen land. Het gaat echt om een kleine groep jonge mannen, die overal lak aan heeft en het voor iedereen verpest, ook voor de andere asielzoekers."

