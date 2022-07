Mensen springen uit ramen bij angstaanjagende treinramp VS

Passagiers van de Orange Line in Somerville, Massachusetts, hadden vorige week de schrik van hun leven toen de trein waarin ze zaten plotseling in brand vloog. Er ontstonden midden op een brug hoge vlammen en vonken in het voorste stuk van de trein.



Mensen beukten al gauw met man en macht ramen in en sprongen uit de trein. Een vrouw sprong aan de verkeerde kant, waardoor ze meters omlaag viel en terechtkwam in een rivier. Er zijn geen zwaargewonden gevallen bij het ongeluk. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door het warme weer.

Reacties

26-07-2022 19:14:14 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.663

OTindex: 3.180

Fijn dat iedereen het heeft overleeft.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: