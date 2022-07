Ruim half miljoen opgehaald voor man die vijf kinderen uit brandend huis redde

Nicholas Bostic is een held. De Amerikaanse pizzakoerier raakte zwaargewond toen hij vijf kinderen uit een brandend huis redde. Om zijn medische kosten te dekken, werd met een crowdfundingsactie ruim een half miljoen euro opgehaald.Bostic was na een ruzie met zijn vriendin in de auto gestapt toen hij in de nacht van 11 juli langs een huis reed in Lafayette, in de Amerikaanse staat Indiana, toen hij zag dat er brand was. Hij kon het alarmnummer niet bellen, en schatte in dat hij geen tijd had om anderen te zoeken die dat wel konden doen, schrijft de politie in een verklaring.Hij opende de achterdeur en riep dat er brand was. Toen niemand reageerde, besloot hij naar binnen te gaan. Boven trof hij vier kinderen, tussen 1 en 18 jaar oud. Hij hielp hen naar buiten, waar ze hem vertelden dat er nog een meisje van 6 binnen was, dat ze niet konden vinden.Bostic rende terug het huis in, op zoek naar het kind dat hij in eerste instantie niet kon vinden. Volgens de politie zocht hij zelfs onder bedden om te kijken waar ze was. Toen hij terug naar beneden wilde gaan, stuitte hij op een zwart gordijn van rook.Hij wilde uit een raam op de eerste verdieping springen, maar hoorde vervolgens gehuil op de benedenverdieping.Ondanks zijn angst en het gevoel dat hij een oven binnenstapte, besloot Bostic er toch voor te gaan. Hij trok zijn shirt over zijn mond en neus en kroop op handen en voeten op de tast over de benedenverdieping, afgaand op het gehuil.Hij vond het meisje, maar was zo gedesoriënteerd dat hij de deur niet meer terug kon vinden. Wel lukte het hem om de trap te vinden, waarna hij met het meisje in zijn armen naar boven rende. Daar sloeg hij een raam in. Hij sprong naar beneden, en zorgde ervoor dat hij op de zij terechtkwam waar hij het kind niet vast had.Op bodycambeelden van inmiddels gearriveerde hulpdiensten is te zien dat hij met het meisje naar hen toeloopt, waarna hij in elkaar zakt. Het meisje bleef nagenoeg ongedeerd, maar Bostic had ernstige rookvergiftiging opgelopen en een ernstige snijwond in zijn arm van het kapotgeslagen raam. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan de beademing moest.Om te helpen met de hoge medische kosten, zette zijn neef een crowdfundingsactie op. Die liep zo goed, dat inmiddels ruim een half miljoen dollar voor Bostic is opgehaald. Zijn neef meldt op de crowdfundingspagina dat Bostic uit het ziekenhuis is en dat het goed met hem gaat. "Hij is overweldigd door alle steun en media-aandacht."Bostic heeft ook contact gehad met de familie, waarvan de ouders die avond niet thuis waren geweest. Wat de oorzaak is van de brand, die het hele huis in de as heeft gelegd, is nog niet duidelijk. "Maar god heeft ons een engel gestuurd", zegt vader emotioneel tegen ABC News.Bostic ziet dat anders. In hetzelfde interview zegt hij dat hij geen held is, en alleen heeft gedaan wat hij hoopt dat iemand anders voor zijn familie zou doen als zijn huis in brand zou staan. "Het was het allemaal waard. Ik ben mezelf eraan blijven herinneren dat ik maar een klein offer breng. Deze tijdelijke pijn, het is het zo waard."