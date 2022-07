Japan laat zijn vermoeide werknemers nu ook in een rechtopstaande «dutjesdoos» slapen

‘Inemuri’: dat is het Japanse woord voor overdag slapen op het werk om het einde van je shift te halen. Het is een terugkerend fenomeen in het land, dat wijst op een werkcultuur waarin ellenlange uren draaien de norm is. De Japanse meubelontwerper Itoki Corp wil het comfort van die inemuri verbeteren met een rechtopstaande «dutjesdoos». Dat schrijft Bloomberg.Japan staat bekend vanwege zijn harde werkcultuur, waarin loyale werknemers erg lange en uitputtende dagen werken. Vaak gaat het om werkweken van 80 uur. Daardoor wordt er weleens geslapen op het werk, een soort powernap, ofwel de ‘inemuri’. Zo hopen ze toch hun werk af te krijgen of op zijn minst niet te crashen op het openbaar vervoer naar huis.Die dutjes vinden vaak plaats op het toilet. «Ik denk niet dat dat gezond is», zei de communicatieverantwoordelijke bij Itoki aan Bloomberg. «Het is beter om op een comfortabele plek te slapen.»De oplossing? De verticale dutjesdoos. Die moet zorgen dat Japanse werknemers comfortabel powernaps kunnen doen op het werk. De meubelspecialist Itoki werkte daarvoor samen met multiplexleverancier Koyoju Gohan. Het gaat om een rechtopstaande capsule waarin de slaperige werknemer in flamingopositie gaat staan. Hun hoofden, knieën en achterwerk krijgen aangename ondersteuning. Dat moet ervoor zorgen dat ze niet omvallen tijdens hun dutjes.