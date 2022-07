Deel A2 dicht vanwege moeilijk te vangen koe op de weg

Een deel van de snelweg A2 in de richting van Utrecht naar Amsterdam was zaterdagmiddag dicht, omdat er een koe op de weg liep. Het lukte maar moeilijk om het dier te vangen.Volgens Rijkswaterstaat was de weg gesloten tussen Vinkeveen en Abcoude. Ook de andere kant op, richting Utrecht, ware twee rijstroken dicht. Inmiddels is de weg weer vrij.De vertraging liep op tot een uur. Volgens Rijkswaterstaat wilde het nog niet echt vlotten om de koe te vangen. Het dier zou meer dan twee kilometer hebben afgelegd.