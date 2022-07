Ik weiger om van plaats te veranderen in een vliegtuig om een moeder te kunnen laten samenzitten met haar kleuter. Niet mijn probleem!

Een vliegtuigreiziger haalt momenteel het nieuws door zijn kritiek op een vrouw die met hem van zitje wilde wisselen zodat ze kon samenzitten met haar kleuter. “Niet mijn probleem!”, zo gaf de kerel aan. En dus krijgt hij op het wereldwijde web de wind van voor.



Wat nu precies de etiquette is om je plaats af te staan, dat laten we in het midden, maar we zijn toch ook sneller geneigd om in te gaan op de wens van een mama die bij haar kindje wil zitten. “Ik had een vrouw die me vroeg mijn plaats af te staan op een TPAC-vlucht vanuit Japan. Ik zat aan het raam en haar dochtertje zat naast me in het midden. De mama zat vlak achter haar, in het midden.”



“Ik zou dus mijn raamzitje moeten ruilen voor een zetel tussen twee mensen? Fuck nee! Niet mijn probleem dat ze niet samen hebben geboekt. Wat nog erger is: ik zat echt tussen allemaal mensen met wie ze meereisde, maar aan hen heeft ze niets gevraagd. Gewoon al het lef!”, zo geeft de man mee op Reddit. “Ze zag er niet gelukkig uit toen ik niet inging op haar vraag, maar so be it!”

Reacties

26-07-2022 08:59:47 allone

Oudgediende



Waarom moest perse deze man van plaats verwisselen?

Waarom moest perse deze man van plaats verwisselen?

En waarom komt dit überhaupt in t nieuws?

26-07-2022 09:33:35 Emmo

Stamgast



@allone : Misschien omdat deze man naast dat kind zat en zij liefst naast haar kind wilde zitten?

26-07-2022 09:41:01 allone

Oudgediende



En dat waren allemaal bekenden van haar. Dus waarom hebben die niet van stoel verwisseld?

En hebben ze dat niet ook gedaan?

Dit gaat toch nergens over?



@Emmo : aan de andere kant zat ook iemand naast t kind, en het kind had ook kunnen verhuizen. Tal van mogelijkheden.En dat waren allemaal bekenden van haar. Dus waarom hebben die niet van stoel verwisseld?En hebben ze dat niet ook gedaan?Dit gaat toch nergens over?

26-07-2022 10:37:27 MIADIA

Oudgediende



ik vind ook dat ze binnen de groep had kunnen wisselen ipv een wildvreemde er mee opzadelen. als ze nou alleen met kind reisde was het een ander verhaal, maar dan nog zou ik bij het boeken er voor gezorgd hebben dat ik naar mn kind 9eren) terecht kwam. wie weet heeft die man ook wel extra betaald voor juist die plaats en het dan zomaar opgeven voor een mindere is lastig

26-07-2022 10:44:52 Buick

Erelid



@allone :





Dit gaat toch nergens over?

@allone , dit gaat over een vrouw die een man vroeg om met haar van stoel te ruilen

26-07-2022 11:52:20 Mikeph

Senior lid

@Emmo :



Er zitten 3 mensen op een rij

Moeder en kind zitten op 2 verschillende rijen.

Moeder zit achter het kind.



aan beide zijde van moeder en kind zitten passagiers (zie hieronder)



P K P

P M P



P = Passagier

K = Kleuter

M = Moeder



Er zitten 3 mensen op een rij

Moeder en kind zitten op 2 verschillende rijen.

Moeder zit achter het kind.

aan beide zijde van moeder en kind zitten passagiers (zie hieronder)

P K P

P M P

P = Passagier

K = Kleuter

M = Moeder

Ze kan dus 4 passagiers vragen om van plaats te verwisselen met haar of het kind.

26-07-2022 12:10:25 allone

Oudgediende



@Buick : en toen ruilden ze met een van de andere 4 passagiers en was t verhaal afgelopen. Opwindend zeg. Spannendste belevenis ooit

26-07-2022 14:06:14 Feraturion

Senior lid

Je kan gewoon van te voren plaatsen reserveren, maarja dat zal wel geld gekost hebben.

Dan maar een ander er mee opzadelen, die misschien voor de reservering heeft betaald zodat ie bij het raam kan zitten is ook lullig.



Ja reis dan maar beter voorbereiden.

