Huisbaas int twee jaar na overlijden vrouw nog steeds huur

Een Britse vrouw van 58 heeft na haar dood nog meer dan twee jaar huur betaald. De vrouw lag ruim 2,5 jaar dood in haar flat, ondanks dat buren meermaals alarm hebben geslagen bij politie en de huurbaas. Die laatste sloot het gas wel af nadat de rekeningen niet werden betaald.



De Londense vrouw had geen naaste familie of vrienden. Waarschijnlijk is ze al in augustus 2019 overleden. Het eten dat de vrouw in de koelkast had staan, was tot augustus 2019 houdbaar. De vrouw betaalde sindsdien ook geen huur meer. Een tijdje later werd een aanvraag gedaan om de huur uit haar uitkering te betalen. Dat verzoek is goedgekeurd, waardoor de huisbaas zijn geld kon blijven innen.



Buren vroegen politie en de woningbouwvereniging meermaals te kijken bij de vrouw, helemaal toen er vliegen en maden bij de deur werden gezien en er een lijkengeur hing. Ook werd de vrouw als vermist opgegeven, toch ging niemand naar haar op zoek. Er was te weinig reden voor politie om in het huis te kijken.



Pas na stormschade in februari dit jaar, werd de vrouw gevonden. Aan de hand van gebitsgegevens is de vrouw geïdentificeerd, er was alleen een skelet over. Het is niet bekend hoe de vrouw is overleden, weet The Guardian.

Reacties

25-07-2022 18:32:53 klok

Erelid



WMRindex: 2.066

OTindex: 81

T Erg slordig van die politie dat ze niet even gingen kijken ondanks meerdere meldingen, dat vind ik nog raarder dan de huurbaas die geld komt innen

25-07-2022 18:37:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.458

OTindex: 27.892

@klok : Wat ik eigenaardig vind is dat de aanvraag om de huur te verrekenen met de uitkering zonder enig onderzoek of akkoord van mevrouw gehonoreerd is.

25-07-2022 19:16:10 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.657

OTindex: 3.180





Ik vind ze alle drie nalatig in deze.

1. De uitkerende instantie, zomaar geld doorstorten zonder onderzoek.

2. De politie, geen gevolg geven aan het verzoek van de buren en de opgave van vermissing.

3. De huisbaas, die haar zonder gas liet zitten voor 2.5 jaar, dan moet er toch wel een lampje gaan branden.



Allen hebben op hun beurt iets nagelaten te doen en zijn gemakzuchtig geweest. Zij had goede buren maar daar heb je weinig aan als deze niets meer kunnen doen. @Emmo : Dat vond ik ook een vreemd gegeven want er moet toch eerst een rechtszaak vooraf gaan om het zo te mogen innen. Blijkbaar is het in Engeland een stuk makkelijker om zo je geld te verdienen. Zou hij alles terug moeten betalen?Ik vind ze alle drie nalatig in deze.1. De uitkerende instantie, zomaar geld doorstorten zonder onderzoek.2. De politie, geen gevolg geven aan het verzoek van de buren en de opgave van vermissing.3. De huisbaas, die haar zonder gas liet zitten voor 2.5 jaar, dan moet er toch wel een lampje gaan branden.Allen hebben op hun beurt iets nagelaten te doen en zijn gemakzuchtig geweest. Zij had goede buren maar daar heb je weinig aan als deze niets meer kunnen doen.

25-07-2022 19:24:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.178

OTindex: 88.715

Zo triest dat er kennelijk niemand was die wel eens bij haar kwam en haar kon vinden.....

25-07-2022 20:19:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.150

OTindex: 82.259

Er was te weinig reden om te kijken? Wat is dan genoeg reden?

25-07-2022 20:20:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.150

OTindex: 82.259

@omabep : geen gaslampje iig geen gaslampje iig

25-07-2022 20:28:57 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.531

OTindex: 17.996

S Quote: Waarschijnlijk is ze al in augustus 2019 overleden. Het eten dat de vrouw in de koelkast had staan, was tot augustus 2019 houdbaar.



Misschien is ze iets LATER gestorven. Door het eten van voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum van augustus 2019 was verstreken.

25-07-2022 20:40:03 Buick

Erelid



WMRindex: 3.299

OTindex: 897

@De Paus , als er pak melk had gestaan of verpakte vleeswaar, dan kan je vrij goed inschatten in welke week ze is gestorven.

25-07-2022 21:02:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.458

OTindex: 27.892

@omabep :

Zij had goede buren maar daar heb je weinig aan als deze niets meer kunnen doen. QuoteZij had goede buren maar daar heb je weinig aan als deze niets meer kunnen doen. Goede buren waren mijns inziens zélf gaan kijken, desnoods door een ruitje in te tikken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: