Man komt niet opdagen voor date, aangeklaagd voor 10.000 dollar

Wie bekend is met het Amerikaans rechtssysteem, weet dat er nog al eens een krankzinnige reden wordt gegeven voor een rechtszaak. Dat brengt ons bij het volgende nieuwsverhaal… Spijt hebben dat je een date hebt gehad met iemand, is 1 ding. Toch heeft een man uit Michigan meer spijt dat hij überhaupt een afspraak heeft gemaakt.



Quashonte S. zag het al helemaal voor zich. Ze zat te wachten in een restaurant op Richard J., de man die misschien wel haar ware liefde had kunnen zijn. Hij was misschien een paar minuten te laat, maar wie weet wat er nog van de avond zou kunnen komen. Afijn, de minuten werden een uur en uiteindelijk moest ze concluderen dat Richard niet meer kwam opdagen. Vervolgens klaagde ze Richard aan voor een schadevergoeding. Heel normaal.



Richard moet zich dood zijn geschrokken toen hij de brief van de deurmat raapte. In de brief stond vermeld dat hij een aanklacht van maar liefst 10.000 dollar aan zijn broek had. Allemaal omdat hij één keer niet was komen opdagen voor een afspraakje.



De schadevergoeding was volgens Quashonte H. gerechtvaardigd omdat de date gepland stond op de verjaardag van haar overleden moeder. Iemand op zo'n beladen dag laten zitten is mensonterend en leverde haar flinke emotionele schade op. In de hoorzitting ging ze flink tekeer over het voorval, zo brutaal dat ze door de rechter op haar plek gezet moest worden.



De aangeklaagde Richard J. zat met zijn handen voor zijn gezicht gedurende de hoorzitting. "Ik kan niet geloven dat we hier daadwerkelijk zitten", aldus S., "We hadden een date, één date! Nu ben ik ineens aangeklaagd voor een enorme schadevergoeding…"



Het was niet voor het eerst dat Quashonte S. een bizarre reden vond om een schadevergoeding te eisen. In 2020 klaagde ze onder meer de verschaffer van haar televisie-abonnement aan en eiste ze 300 miljoen dollar van de politie nadat ze op straat was lastiggevallen door een agent. De eerste rechtszaak die ze om een dergelijke reden aanspande dateert uit 2000.



Uiteindelijk kon de rechter weinig met de zaak tussen S. en J.. De zaak werd donderdag doorverwezen naar de kantonrechter.

Reacties

25-07-2022 18:28:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.458

OTindex: 27.892

Ik krijg tóch in zekere mate de indruk dat de dame in kwestie een beroepsquerelant is.

25-07-2022 19:05:23 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.657

OTindex: 3.180

Jeetje, alles uit kast erbij halen om zo een emotioneel mogelijk opgelopen blauwtje te verwerken. 🤑💰💰💰💰 Nu weet i.i.g. de omgeving en omstreken dat ze niet met haar moeten daten.



Ook kunnen de bewoners om haar heen liefst meer dan de voorgeschreven 1.5 meter van haar vandaan blijven je weet maar nooit wat ze tegen je kan gebruiken.

25-07-2022 20:14:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.150

OTindex: 82.259

Ik zou toch wel willen weten wat de uiteindelijke uitspraak is, en of ze überhaupt wel eens geld gekregen heeft voor deze idiote zaken.



Laatste edit 25-07-2022 20:17

25-07-2022 21:22:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.178

OTindex: 88.715

Quote:

Iemand op zo'n beladen dag laten zitten is mensonterend en leverde haar flinke emotionele schade op.



Om op zo'n beladen dag op vrijersvoeten te gaan.... dát is pas respectloos! Om op zo'n beladen dag op vrijersvoeten te gaan.... dát is pas respectloos!

