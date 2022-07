Bezoekers zeker kwartier vast in 80 meter hoge zweefmolen op Tilburgse kermis

TILBURG - Bezoekers van zweefmolen Aeronaut op de Tilburgse kermis hingen vrijdagavond zeker een kwartier vast op tientallen meters hoogte. Nadat de bezoekers weer met beide benen veilig op de grond stonden, ging de attractie tijdelijk dicht.Het incident gebeurde rond 21.00 uur. De attractie viel stil terwijl bezoekers op dat moment in de zweefmolen zaten. Na ongeveer een kwartier konden de kermisgangers de Aeronaut veilig verlaten. Daarna gingen de lampen uit en mocht er niemand meer in, zodat de storing verholpen kon worden. Rond 22.30 uur was de attractie weer open. De Aeronaut is een 80 meter hoge zweefmolen die op de Burgemeester Brokxlaan te vinden is.Vrijdagavond waren er ook problemen bij Pandora, een 13 meter hoge thrillride die uit acht armen bestaat met kantelende gondels. De lampen branden wel, maar de attractie is niet open. Het lijkt erop dat ook Pandora met technische problemen te maken heeft. Pandora is een Duitse attractie die op het Stadhuisplein staat.De Tilburgse kermis ging vrijdagmiddag van start, vrijdagavond was het al enorm druk op het terrein. De Aeronaut en de Pandora gelden als publiekstrekkers van de kermis.