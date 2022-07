Zinkgat in Israëlisch zwembad slokt man op tijdens feestje

Het zijn bizarre beelden die online circuleren: mensen in zwemkleren die tijdens een feestje in Israël toekijken hoe al het water van een zwembad, inclusief plastic opblaasdieren, verdwijnt in een enorm zinkgat onder de zwembadbodem. Niet te zien op de beelden is hoe ook een van de bezoekers van het feestje verdween.De man (32) werd meters onder de grond dood teruggevonden, schrijft onder meer de Britse omroep BBC. Het fatale ongeluk gebeurde gisteren tijdens een bedrijfsfeest in een zwembad bij een villa in de stad Karmi Yosef, niet ver van Tel Aviv.Op de amateurbeelden die rondgaan, kijken mensen toe hoe al het water in snel tempo verdwijnt, onder meer een luchtbedje, zwembanden en een knalroze opblaasbare flamingo meezuigend. Een man in zwembroek valt omver en wordt ook naar het gat getrokken, maar weet snel weer op te staan.Sommige mensen gillen, anderen kijken stil toe, zittend op de rand van het zwembad. Een andere bezoeker met een grote camera maakt foto's.De man die in het gat gezogen werd en overleed, zou 13 meter diep zijn gevallen. Het zou de Israëlische hulpdiensten uren gekost hebben om hem eruit te krijgen.De eigenaren van het zwembad, een echtpaar van in de zestig, zouden zijn opgepakt voor nalatigheid, met de dood van de man van 32 tot gevolg.