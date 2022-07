IJsbeer stikt bijna in blik, wordt net op tijd gered

Een Russische ijsbeer is op het nippertje gered van de dood. Het dier stikte bijna in een blik gecondenseerde melk, dat vastzat in haar keel. Daardoor kon de jonge ijsbeer niet eten en drinken. Ook sneed de scherpe rand van het blik in haar huid.



De beer, die inmiddels Monetochka heet, was naar de nederzetting Dikson gelopen. Het dorpje waar slechts 676 mensen wonen, ligt op het Siberische deel van de Noordpool en is één van de meest noordelijke nederzettingen ter wereld. Inwoners van het dorp probeerden haar te redden, maar het lukte ze niet om het blik los te krijgen.



Uiteindelijk werd er hulp uit Moskou ingeroepen en vlogen verschillende dierenartsen richting de ijsbeer. Het lukte dierenartsen om het blik los te krijgen. Vermoedelijk zat het al een paar dagen los en is de tong van de tweejarige ijsbeer daardoor op gaan zwellen.



De beer is uiteindelijk per vliegtuig naar haar eigen terrein teruggebracht.

Oef, de beer ging zelf naar de mensen toe die hem of haar zouden kunnen helpen. Gelukkig zijn niet alle Russen met de oorlog bezig.

@omabep : Het overgrote deel van de Russen weet niet eens dat er een oorlog gaande is. Het woord "oorlog" wordt op alle staatsmedia zorgvuldig vermeden.

Terwijl idd in t zuiden niemand om mensenlevens geeft



