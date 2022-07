Met deze slimme truc neemt Zwolse fietsendief dit rijwiel moeiteloos mee

Met een beetje creatief denkwerk liep het ‘ophalen’ van een fiets voor een Zwolse vermeende fietsendief op rolletjes. Dankzij een bijzonder hulpmiddel kon de man een rijwiel moeiteloos aan de hand meenemen. Toch ging dat niet zo gesmeerd als gedacht. Toen er een paar agenten op zijn pad kwamen, moest hij maken dat hij wegkwam.Door het onderstel van een rolschaats onder het rijwiel te monteren, kon de man de fiets zonder problemen meenemen. Maar liep hij onverwacht tegen de lamp.Met de fiets aan de hand kwam de mogelijke rijwielrover in de Zwolse wijk Holtenbroek politiemensen tegen. Omdat hij een bekende van de politie is, roken de agenten al snel onraad. Al helemaal toen de man het met de fiets op een lopen zette.Na een achtervolging kon de politie hem in de kraag te vatten. De man werd samen met de fiets meegenomen naar het politiebureau. Daar werd duidelijk dat hij naast het rijwiel ook nog een slijptol bij zich had.De vermeende fietsendief hield volgens de agenten bij hoog en laag vol dat het zijn eigen fiets was. De dienders hebben daar hun twijfels bij en denken dat de verdachte een scheve schaats reed. De politie roept mensen die de fiets herkennen op zich te melden.