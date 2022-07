Tienduizenden mannen gesteriliseerd

Tienduizenden voormalige bananenarbeiders zeggen dat ze steriel zijn gemaakt door een pesticide dat in de jaren zeventig door Amerikaanse bedrijven op plantages in Latijns-Amerika werd gebruikt.



De Verenigde Staten hebben het gebruik ervan op het Amerikaanse vasteland beperkt en vervolgens verboden vanwege de gezondheidsrisico's, maar werknemers in Midden- en Zuid-Amerika bleven eraan blootgesteld. Grace Livingstone doet vanuit Panama verslag van de decennialange strijd van de arbeiders voor gerechtigheid.



Isabel Coba Mojica was 16 jaar oud toen hij een baan kreeg op een bananenplantage in de provincie Chiriquí in Panama.

Toen hij in 1967 op de plantage begon te werken, werd deze gerund door een dochteronderneming van de Amerikaanse fruitgigant United Fruit Company, die sindsdien zijn naam heeft veranderd in Chiquita Brands International.

Meneer Coba hoopte een gezin te stichten met zijn vriendin, maar ze werd niet zwanger. Uiteindelijk ging het paar uit elkaar en ontmoette hij een andere vrouw, maar ook zijn nieuwe partner slaagde er niet in om zwanger te worden.

Drie jaar nadat hij 25 jaar op de plantage was, zocht de heer Coba medisch advies. De dokter testte zijn sperma en vertelde hem dat hij geen kinderen kon krijgen.



“Ik kon het niet geloven. Ik werd gek, ik vond het niet de moeite waard om verder te leven. Ik voelde verdriet en verlies”, herinnert hij zich.



De heer Coba was niet de enige bananenarbeider met medische problemen.

Rafael Martínez González werkte op twee verschillende bananenplantages van United Fruit in Panama.

Drie jaar nadat ze begon te werken, kreeg de vrouw van de heer Martínez een miskraam toen ze zes maanden zwanger was. Het stel heeft nooit meer een baby gekregen.



In heel Panama zijn er meer dan 1.100 voormalige bananenarbeiders die zeggen dat een pesticide dat door United Fruit op de plantages werd gebruikt, hen onvruchtbaar maakte.

Het pesticide, Di-broomchloorpropaan of DBCP genaamd, richt zich op microscopisch kleine wormen die bananenplanten beschadigden. Maar het kan ook de vruchtbaarheid van mannen beïnvloeden.

De heer Martínez denkt dat er niet genoeg voorzorgsmaatregelen zijn genomen toen het bestrijdingsmiddel - dat verschillende merknamen had, waaronder Fumazone - werd gespoten.

Rafael Martínez is een van de bananenplantagearbeiders in Panama die geen kinderen konden krijgen

“Ik heb veel chemicaliën gespoten. Normaal gesproken gaven ze me een masker als ik Fumazone sproeide, maar ze gaven me geen handschoenen, laarzen of andere beschermende kleding", zegt hij.



Amerikaanse advocaten hielpen de heer Martínez en de heer Coba, samen met honderden andere Panamezen, om rechtszaken aan te spannen tegen Chiquita en de fabrikanten van het pesticide, maar de twee mannen zeggen dat ze er nooit achter zijn gekomen wat er met hun juridische uitdaging is gebeurd en nooit enige compensatie hebben ontvangen.

Het probleem beperkt zich ook niet tot Panama.

In Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras en Nicaragua hebben tienduizenden voormalige bananenarbeiders de bedrijven aangeklaagd die DBCP produceerden en de fruitbedrijven die het gebruikten.



De betrokken fruitbedrijven zijn Dole Fruit, Del Monte en Chiquita, en de fabrikanten Shell, Dow Chemical, Occidental Chemical en AMVAC.



De rechtszaken stellen dat er bewijs was dat DBCP al in de jaren vijftig steriliteit bij dieren veroorzaakte.

Wetenschappers van twee van de fabrikanten - Dow en Shell - voerden blootstellingsonderzoeken uit bij konijnen, ratten en muizen, die in sommige gevallen een vermindering van het aantal zaadcellen en testiculaire atrofie (verschrompeling) aantoonden.

Dr. Charles Hine, een van de wetenschappers die de tests uitvoerde, zei in een conceptrapport uit 1961 voor Amerikaanse regelgevers dat herhaalde blootstelling aan DBCP de menselijke voortplanting zou kunnen beïnvloeden.

Maar volgens de correspondentie van het bedrijf die door de BBC is gezien, antwoordde Shell's functionaris die verantwoordelijk is voor het registreren van chemicaliën bij de autoriteiten: "Laat speculaties over mogelijke schadelijke omstandigheden voor de mens achterwege. Dit is geen verhandeling over veilig gebruik.”

Toen het pesticide in 1964 werd goedgekeurd, vermeldde het etiket geen mogelijke effecten op de mannelijke vruchtbaarheid.

Dr. Hine, die adviseur werd voor Dow en Shell, had ook geadviseerd om ondoordringbare beschermende kleding te dragen, maar het etiket van het pesticide vermeldde niet dat er beschermende kleding nodig was.



Standard Fruit (nu bekend als Dole Fruit) begon in de jaren zestig met het gebruik van DBCP op bananenplantages in Latijns-Amerika, terwijl Chiquita en Del Monte in het begin van de jaren zeventig begonnen.

Volgens een rechtszaak die was aangespannen bij Amerikaanse rechtbanken, bleven Dole en Chiquita na 1977 DBCP gebruiken in Midden-Amerika, hoewel Amerikaanse regelgevers het gebruik ervan op het vasteland van de VS hadden beperkt vanwege de gezondheidsrisico's.

In dat jaar werden 35 werknemers van een DBCP-fabriek in Californië steriel bevonden.



Het Amerikaanse Environmental Protection Agency schorste daarom het gebruik van DBCP op 19 gewassen die in de Verenigde Staten in 1977 waren geteeld en legde een "voorwaardelijke schorsing" op voor alle andere Amerikaanse gewassen, wat betekende dat het alleen op zeer beperkte manieren kon worden gebruikt: alleen gecertificeerde verwerkers konden ermee omgaan en ze moesten een gasmasker en andere beschermende kleding dragen.

In 1979 annuleerde de Environmental Protection Agency uiteindelijk de registratie voor DBCP voor alle toepassingen in de VS, waardoor ananastelers in Hawaï tot 1985 werden vrijgesteld.



Hoewel Shell en Dow in 1977 stopten met de productie van DBCP, gingen ze door met de legale export van hun ongebruikte voorraden van het pesticide naar verschillende Midden-Amerikaanse landen, hoewel niet naar Panama na die datum.



Benaderd door de BBC zei Dow dat het "de productie van DBCP op 11 augustus 1977 stopte, drie weken nadat het vernam dat DBCP effecten kan hebben op de mannelijke vruchtbaarheid bij mensen wanneer het in zeer hoge doses in fabrieken wordt aangetroffen".

De verklaring voegt eraan toe dat "Dow's productie van DBCP en elke verkoop of verzending van DBCP ruim vóór oktober 1979 plaatsvond", toen de registratie van het pesticide voor gebruik in de VS werd geannuleerd.



De merknaam van Shell voor DBCP was Nemagon. Een woordvoerder van Shell zei: "Shell schortte vrijwillig de productie van Nemagon op in 1977 nadat de US Environmental Protection Agency voor het eerst zijn bezorgdheid had geuit over de effecten van DBCP en al de verkoop of productie van Nemagon had stopgezet voordat de EPA het gebruik ervan in de Verenigde Staten verbood. 1979.”



Volgens de rechtszaak bleef Occidental Chemical tot 1979 DBCP aan Panama verkopen en bleef AMVAC tot 1985 DBCP leveren aan Panamese distributeurs.



Occidental Chemical wilde niet reageren. Maar de hoofdbestuurder van AMVAC vertelde de BBC dat "de verkoop en het gebruik waarop u zich richt meer dan 40 jaar teruggaat".



De officier schreef: “Volgens de gegevens die ik heb gezien, heeft het bedrijf DBCP blijkbaar in bulk verkocht aan distributeurs die op hun beurt de goederen in verschillende Latijns-Amerikaanse landen verkochten. De eindbestemming van deze goederen was vaak onduidelijk.



"Waarom het bedrijf DBCP heeft verkocht tijdens het onderwerp van de periode na de annulering door de VS, weet ik niet. Dat zou bekend zijn geweest bij degenen die in de jaren zeventig beslissingen namen."

Dow voegde eraan toe dat "de wetenschap van DBCP duidelijk is" en dat "dosis de bepalende factor is".

"Lage dosis, buiten of intermitterende blootstellingen hebben geen invloed op de mannelijke vruchtbaarheid", zo wordt gesteld.

In de verklaring staat dat DBCP "mogelijk de reproductieve functie van sommige mannelijke werknemers beïnvloedt die het direct in zeer hoge doses in productiefabrieken hebben behandeld".

Maar ook wordt gesteld dat "landbouwarbeiders mogelijk aanzienlijk lagere doses zouden hebben ervaren, en geen enkele studie van landarbeiders heeft een vergelijkbaar effect aangetoond van het werken met DBCP".

Dole zegt op haar website dat "er geen geloofwaardig wetenschappelijk bewijs is dat Dole's gebruik van DBCP op bananenplantages de verwondingen heeft veroorzaakt die zijn geclaimd in een van de DBCP-rechtszaken, inclusief steriliteit".

Het bedrijf zei ook dat het stopte met de aankoop van DBCP in 1979, toen de US Environmental Protection Agency de registratie voor het gebruik ervan in de VS annuleerde.

Chiquita en Del Monte reageerden niet op de vragen van de BBC.

Reacties

23-07-2022 19:24:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.132

OTindex: 82.250

Dit is waar. Maar niet raar. Alleen maar naar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: