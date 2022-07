Vrouw die bij Zandvoort dolfijn beklom is aangehouden

De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op een spitssnuitdolfijn klom is aangehouden. Ze wordt verhoord en er wordt proces-verbaal opgemaakt, meldt de politie. De vrouw meldde zich woensdag zelf bij de politie na een oproep. Onderzocht wordt of het strafbaar is wat ze heeft gedaan.De actie van de vrouw was vastgelegd en de videobeelden en de kritische commentaren gaan rond op internet. "We begrijpen dat dit verhaal emoties oproept. Dat mag nooit een reden zijn om bedreigingen te uiten op social media. Ook dit is strafbaar. Doe dit daarom niet", meldt de politie verder.De spitssnuitdolfijn dreigde dinsdag aan te spoelen, maar badgasten bij Zandvoort konden hem keren richting de zee. Toen hij eenmaal los van het zand was en weer in de goede richting zwom, greep de vrouw het dier vast en probeerde erop te klimmen. Met een "doe eens even normaal", probeerden de omstanders haar van de walvis af te krijgen. Daarna kon het dier wegzwemmen.Stichting SOS Dolfijn hoopt dat "dit een les is voor iedereen dat je zo niet omgaat met wilde dieren", aldus een woordvoerder. Dinsdag werden er in totaal drie spitssnuitdolfijnen gespot. De dieren zijn volgens de stichting sinds het incident niet meer gezien. "Ik hoop dat dat goed nieuws is." De spitssnuitdolfijn is een walvis die leeft in diepe oceanen. De dieren zijn gewend om op 2 of 3 kilometer diepte hun voedsel te vinden en kunnen zich dus slecht redden in de ondiepe Noordzee.