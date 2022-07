Leidse penisplant weer in bloei: Dit is de Mona Lisa van het plantenrijk

LEIDEN - In de Leidse Hortus Botanicus staat de grootste penisplant ter wereld in bloei. Deze amorphophallus titanum is donderdagmiddag begonnen met open gaan. De bloem is nu twee dagen in volle glorie te zien voordat hij weer verwelkt. Het gaat om een nog groter exemplaar dan de penisplant die vorig jaar bloeide in de Hortus. Hij stinkt wel net zo erg...De knop van de penisplant is inmiddels al twee meter hoog en gaat nu steeds een beetje verder open. Het gaat volgens kaschef Rogier van Vugt om de 'allergrootste ongedeelde bloeiwijze ter wereld', want officieel mag de enorme aronskelk geen bloem genoemd worden. Hij noemt de bloeiende plant 'de Mona Lisa van het plantenrijk'. Al vult hij dat meteen aan met: 'Misschien is de Nachtwacht een betere vergelijking vanwege het formaat.'Donderdagmiddag is de plant begonnen met open gaan en dan komt hij 's nachts volledig tot bloei. Daarna is hij twee dagen te bewonderen voordat hij weer verwelkt.Behalve de zeldzame bloei staat de penisplant ook bekend om zijn stank. Van Vugt: 'Het ruikt naar rottend vlees, braaksel en een vuilnisbak die lang in de zon heeft gestaan. Dat is omdat de plant vliegen wil aantrekken voor de bestuiving. Sommige mensen vinden dat juist interessant en komen speciaal voor de geur. Mensen met een zwakkere maag kunnen beter op de tweede dag komen. Dan is de geur weg.'Het is het tweede jaar op rij dat de Leidse Hortus een bloeiende penisplant heeft. Dat is volgens de kaschef onder andere te danken aan vrijwilliger Rutmer, die zich heeft toegelegd op de verzorging van de penisplanten. Hij maakt een speciaal mestmengsel waar de planten het dus goed op doen. Daarnaast is de collectie in het verleden uitgedund omdat een deel naar een andere hortus was verhuisd en de collectie penisplanten had ook te lijden onder een verbouwing. De amorphophallus titanum staat vrijdag en zaterdag waarschijnlijk in volle bloei. Ook zaterdag zal de hortus daarom extra lang open zijn.